Poskupljenje donijelo Netflixu još jedan kvartal s porastom dobiti

Netflix je poslovnu godinu otvorio pozitivnim pomacima u prvom kvartalu, koji se očituju u porastu prihoda od čak 13% u odnosu na isto razdoblje lani. Prihodi su im u prva tri mjeseca 2025. godine iznosili 10,5 milijardi dolara, što je značajno više od očekivanja Wall Streeta, pa je nakon objave financijskog izvješća dionica dobila oko 2% na vrijednosti.

Pokazatelji u zelenom

Povrh prihoda, koji su značajno porasli, Netflix je zabilježio još veći porast dobiti. Ona je u tri mjeseca iznosila 2,23 milijarde dolara, što je čak 71% više od 1,3 milijarde, ostvarene prošle godine u istom razdoblju. Iz kompanije kažu da su pozitivni rezultati rezultat rasta broja pretplatnika, koji se najviše ističe u pretplatama potpomognutima oglasima.

Takav paket očito je privlačan mnogima diljem svijeta, no u Netflixu više ne izvještavaju o brojevima pretplatnika – ranije su još najavili da će broj pretplatnika u financijskim izvješćima isticati samo kad on prijeđe neku "bitnu" razinu, a da u redovitim kvartalnim izvješćima podataka o broju pretplatnika više neće biti. U proteklom razdoblju Netflix je također podigao cijene na nekoliko velikih tržišta, počevši s SAD-om, no to nije donijelo do otkazivanja pretplata – naprotiv, rezultiralo je većim prihodima i dobiti.

Krajem godine servis je imao 301,6 milijuna pretplatnika. Za ovu godinu očekuju ukupne prihode na razini između 43,5 i 44,5 milijardi dolara, a u sljedećem kvartalu oni bi trebali iznositi oko 11 milijardi dolara.

Povlačenje Hastignsa

Osim podataka o poslovanju, najnovije kvartalno izvješće ističe i promjenu u vrhu upravljačke strukture Netflixa. Reed Hastings, suosnivač i dugogodišnji generalni direktor, objavio je da će napustiti svoju trenutačnu poziciju. S operativne funkcije direktora povući će se na mjesto predsjednika uprave, a njegove će dosadašnje dužnosti preuzeti Greg Peters i Ted Sarandos, koji će obavljati posao izvršnih sudirektora. Logičan je to i očekivan korak, budući da se Hastings u posljednje vrijeme sve više povlačio iz operativnih zadataka.