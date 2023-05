Premium segmentom mobitela i dalje dominira iPhone

Najnovije izvješće Canalysa pokazuje da Appleov iPhone uvjerljivo dominira premium segmentom mobitela (uređaji od 500 i više dolara). Tijekom prvog kvartala ove godine, iPhone 14 Pro Max najprodavaniji je flagship model, a slijedi ga nešto manji iPhone 14 Pro, obični iPhone 14 te iPhone 13.

Tek se na petom mjestu smjestio Samsungov Galaxy S23 Ultra model, što pokazuje da je upravo on najprodavaniji Android uređaj u premium segmentu mobitela, a nakon njega ide iPhone 14 Plus, Galaxy S23, iPhone 12, Galaxy S23 Plus i Galaxy Z Flip 4.

Foto: Canalys

Podaci koje je objavio Canalys pokazuju i da je premium segment činio 31 posto svih globalnih isporuka mobitela u prvom kvartalu ove godine, što predstavlja rast od 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini.

Kad je, pak, riječ o svim isporukama mobitela u prvom kvartalu 2023., one su u padu od 13,3 posto u odnosu na prošlu godinu.