Samsung predstavio Exynos 2600, prvi 2-nanometarski SoC za mobitele

Samsungov novi SoC donosi značajan skok u performansama, umjetnoj inteligenciji i grafici, uz poseban fokus na bolju energetsku učinkovitost i upravljanje toplinom

PECIFIKACIJE Samsung Exynos 2600 Proizvodni proces Samsung 2 nm GAA Glavna jezgra 1× C1-Ultra @ 3,8 GHz Jezgra za performanse 3× C1-Pro @ 3,25 GHz Učinkovite jezgre 6× C1-Pro @ 2,75 GHz GPU Samsung Xclipse 960 RAM LPDDR5X Pohrana UFS 4.1 Povezivost Nije specificirano Prikaz Do 4K / WQUXGA @ 120 Hz

Samsung je službeno predstavio Exynos 2600, prvi 2-nanometarski SoC namijenjen mobitelima koji će svoje mjesto naći u tvrtkinim najjačim modelima već početkom sljedeće godine.

Novi SoC temelji se na Arm v9.3 arhitekturi i ima 10-jezgreni procesor u konfiguraciji s jednom glavnom, tri za performanse i šest energetski učinkovitih jezgri. Glavna C1-Ultra jezgra radi na taktu do 3,8 GHz, tri C1 Pro jezgre dosežu 3,25 GHz, dok dodatnih šest C1 Pro jezgri radi na 2,75 GHz. Prema navodima Samsunga, Exynos 2600 donosi do 39 posto bolje performanse u odnosu na prethodni Exynos 2500, uz istodobno poboljšanu energetsku učinkovitost.

Foto: Samsung

Kao što se i očekivalo, velik naglasak stavljen je i na umjetnu inteligenciju. Exynos 2600 dobiva novu NPU jedinicu koja, prema Samsungu, nudi čak za 113 posto bolje AI performanse u usporedbi s prethodnom generacijom. Uz to, SoC donosi i napredne sigurnosne značajke, uključujući sigurnost temeljenu na virtualizaciji te hibridnu post-kvantnu kriptografiju potpomognutu hardverom.

Za grafičke performanse zadužen je GPU Xclipse 960, koji bi trebao donijeti do 50 posto bolje performanse ray tracinga te dvostruko veću računalnu snagu u odnosu na Exynos 2500. Samsung ovime jasno cilja i na zahtjevnije mobilne igre, ali i na stabilnije performanse pod duljim opterećenjem, što bi moglo riješiti jedan od većih problema prijašnjih Exynosa.

Na području fotografije i videa, Exynos 2600 donosi unaprijeđeni ISP s novim AI sustavom vizualne percepcije (VPS), koji omogućuje preciznije prepoznavanje scena i objekata. Podržani su senzori kamere rezolucije do 320 MP, a uvedeno je i smanjenje šuma u videu temeljeno na dubokom učenju, što bi trebalo značajno poboljšati snimke u uvjetima slabog osvjetljenja.

Foto: Samsung

Novost je i tehnologija Heat Path Block (HPB), koja koristi High-k EMC materijal za učinkovitije odvođenje topline. Cilj je osigurati stabilne i visoke performanse čak i tijekom duljeg opterećenja, primjerice kod igranja ili zahtjevnih AI zadataka. No, kako će se to pokazati u praksi, vidjet ćemo tek kada dođu prvi mobiteli s Exynosom 2600.

Na kraju spomenimo i da Exynos 2600 podržava LPDDR5X RAM, UFS 4.1 pohranu te 4K zaslone s frekvencijom osvježavanja do 120 Hz. Očekuje se da će pogoniti nadolazeći Galaxy S26 i Galaxy S26+ čije se predstavljanje očekuje u siječnju ili veljači.