RDDT stigao na Wall Street: Reddit sada vrijedi blizu 10 milijardi dolara

Popularna društvena mreža započela je jučer poslijepodne, pod oznakom RDDT, trgovanje s cijenom od 47 dolara po dionici i do kraja dana dosegnula 50,44 dolara, što je rast od 48,4 postotaka u usporedbi s početnom cijenom javne ponude od 34 dolara. U jednom trenutku tijekom dana, vrijednost dionice skočila je za do 70 postotaka.

Na kraju prvog dana, vrijednost Reddita iznosila je 9,5 milijardi dolara, malo manje od 10 milijardi dolara koliko se procjenjivalo. Reddit je kroz prodaju gotovo 15,3 milijuna dionica skupio 519,4 milijuna dolara.

Statistiku koju je Reddit prigodom registracije predočio Upravi za vrijednosne papire i burzu SAD-a (SEC), očito je pomogla uspjehu prodaje dionica. Formular S-1 navodi da ima više od 100 tisuća aktivnih subredditova s više od 60 tisuća dnevnih aktivnih moderatora. Tvrtka je u prosincu 2023. imala 500 milijuna posjetitelja, navodi se u prijavi, a u posljednja tri mjeseca 2023. imala je prosječno 73.1 milijun dnevnih aktivnih jedinstvenih korisnika.

IPO, trenutak kad se odrasta

To je prva javna ponuda društvene medijske platforme nakon Pinteresta 2019. godine. S izlaskom na burzu, neke kompanije koje su se suočavale s ozbiljnim sumnjama u svoju profitabilnost dobivaju na vjerodostojnosti, a druge ispadaju gubitnici. Nekima je to donijelo zaradu (Facebook), dok drugi nisu bili uspješni na burzi (Snap). U svakom slučaju, IPO je bio trenutak kada su zvanično "odrasta".

Osnovan 2005. godine od strane Stevea Huffmana i Alexisa Ohaniana, tadašnjih cimera na Sveučilištu Virginia, te Aarona Swartza, Reddit je prvobitno prodan Condé Nast Publications 2006, zatim 2011. godine ponovo neovisan. Budućnost Reddita često je bila neizvjesna. Njegova aktivna zajednica, posebno odnosi s moderatorima nisu uvijek bili u harmoniji.

Minule godine, odanost korisnika ove platforme demonstrirala je Huffmanu snagu koju posjeduju. Reddit je u lipnju započeo s naplatom pristupa svojim do tada besplatnim podacima. Taj potez rezultirao je unosnim sporazumom s Googleom, koji je stekao prava na korištenje podataka Reddita, dijelom za obučavanje svojih algoritama umjetne inteligencije. No, neki developeri, kojima je to bilo preskupo plaćati pristup pristupa API-ju, nisu mogli podmiriti te troškove. Brojni Redditovi moderatori su im iskazali podršku i privremeno blokirali pristup svojim subredditima. Huffman nije popustio: "Imperativ je da se razvijemo u održivu kompaniju" Došlo je vrijeme da sazrijemo i djelujemo kao zrela organizacija."

Tek sada za menadžment, dioničare i korisnike dolazi vrijeme izazova.

Za Reddit, izlazak na burzu znači novi početak, ali više priznanje za dosadašnji status. No, tek sada dolazi vrijeme izazova, za menadžment, dioničare i korisnike. Reddit od svog postojanja nije bio profitan, prošle godine izgubio je 91 milijun dolara, unatoč poslovima s oglašavanjem. Ako u proteklih 19 godina nije uspio postići značajan uspjeh s oglasima, investitori će vrišti pritisak na menadžment da nadju nove izvore zarade. Također, korisnici će strahovati od novih šema monetizacije koje bi mogle uslijediti ako dioničari gube strpljenje.

Moguća su velika zadovoljstva jer je priroda mreže takva da promovira neovisno kreiranje sadržaja uz decentralizirani pristup moderiranju. Ona su već vrlo jasno vidljiva. Steve Huffman, poklonio je samom sebi paket kompenzacija u vrijednosti od 193 milijuna dolara — dok neplaćeni moderatori na platformi još uvijek nisu vidjeli ni jedan dolar, kako izvještava Fortune. Tijekom nedavnog video Q&A objavljenog na subredditu nazvanom po potpuno novom oznaci New York burze dionica, r/RDDT, Huffman je tvrdio da je potpuno opravdano što sebi plaća više nego što zarađuju CEO-i Mete, Pinteresta i Snapa zajedno.

Meme dionice

Zajednicu čine grupe, zvane subredditovi, koje obuhvaćajući raznolike interese - od suvremenih zbivanja, specijalnih interesa, bizarnosti ili botova, uključujući i regionalne grupe poput r/Croatia/ Medjutim, širokoj javnosti postala je poznata kad su Redditove grupa pretvorile dionice GameStopa i AMC Entertainmenta, u viralnu senzaciju. Hoce li korisnici takodjer pokusati manipulirati dionicama Reddita, tek ce se vidjeti.

Određen broj dionica rezerviram je za moderatore, točnije za 75,000 korisnika. Ponuda je docekana s odobravanjem ali i odbijanjem. To nije neobicno jer su to vec ucinili i Airbnb i Rivian. No, omogućujući korisnicima Reddita da sudjeluju u IPO-u, otvara se mogućnost da zajedničkim djelovanjem Redditora dođe do manipulacije dionice, pretvarajući je u još jednu "meme dionicu". To bi moglo imati vrlo pozitivne ili vrlo negativne posljedice za Reddit, posebice uzimajući u obzir da je podforum r/WallStreetBets naveden kao faktor rizika u ponudi dionica.