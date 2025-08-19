Softbank ulaže dvije milijarde dolara u Intel

Za uloženo će japanski tehnološki investicijski fond dobiti redovne dionice Intela i tako postati jednim od njegovih suvlasnika, a krajnji je cilj ulaganja osnažiti proizvodnju poluvodiča u SAD-u

Nova slamka spasa za Intel, u njegovoj borbi za opstanak kroz restrukturiranje i nova financiranja, dolazi u obliku velikog pojedinačnog ulaganja japanskog investicijskog fonda Softbanka. Iz dvaju su kompanija zajedničkim priopćenjem potvrdili da će Softbank uložiti dvije milijarde dolara u Intel, a zauzvrat dobiti njegove redovne dionice, po cijeni od 23 dolara za dionicu.

Vijest o dokapitalizaciji "pogurala" je vrijednost Intelove dionice pa je ona porasla za oko 6% nakon zaključenja trgovanja na Wall Streetu, a označava nadu investitora u to da će se Intel ipak uspjeti "izvući" te revitalizirati svoje financijsko stanje. Softbank će za uloženo dobiti oko 2% suvlasničkog udjela u Intelu. "SoftBankovo ulaganje u Intel nadovezuje se na njihovu dugoročnu viziju omogućavanja AI revolucije ubrzavanjem pristupa naprednim tehnologijama koje podržavaju digitalnu transformaciju, računarstvo u oblaku i infrastrukturu sljedeće generacije", poruka je iz te kompanije.

Uključit će se i SAD?

Također, ovih se dana piše da bi, nakon nedavnog susreta Donalda Trumpa i Lip-Bu Tana, američke vlasti mogle svoje dosadašnje bespovratne subvencije Intelu pretvoriti u također vlasnički udio. Prema tom mogućem dogovoru, vlasti SAD-a dobile bi oko 10% udjela u vlasništvu američke tehnološke kompanije. Oba poteza, kako taj mogući Trumpove administracije, tako i ovaj Softbankov, imaju isti krajnji cilj – ojačati istraživanje i razvoj te proizvodnju naprednih poluvodičkih tehnologija na američkom tlu.

Masayoshi Son, predsjednik i izvršni direktor SoftBank Groupa izjavio je: "Poluvodiči su temelj svake industrije. Više od 50 godina Intel je pouzdani lider u inovacijama. Ovo strateško ulaganje odražava naše uvjerenje da će se napredna proizvodnja i opskrba poluvodičima dodatno proširiti u Sjedinjenim Državama, a Intel će u tome igrati ključnu ulogu."

Lip-Bu Tan, izvršni direktor Intela, je dodao: "Vrlo smo zadovoljni produbljivanjem našeg odnosa sa SoftBankom, tvrtkom koja je predvodnik mnogih područja novih tehnologija i inovacija te dijeli našu predanost unapređenju vodećeg položaja u američkoj tehnologiji i proizvodnji. Masa i ja desetljećima blisko surađujemo i cijenim povjerenje koje je ovim ulaganjem ukazao Intelu."