Samsung ponovno na vrhu globalnog tržišta mobitela

Zahvaljujući Galaxy Z Foldu 7, Z Flipu 7 te jeftinijim modelima A07 i A17, Samsung je u trećem tromjesečju 2025. godine zasjeo na tron globalnog tržišta mobitela

Samsung je u trećem tromjesečju 2025. godine ponovno preuzeo vodeću poziciju na globalnom tržištu mobitela. Prema najnovijem izvješću analitičke kuće Omdia, južnokorejski je proizvođač isporučio 60,6 milijuna uređaja, što mu je donijelo 19 posto tržišnog udjela i rast od 6 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Na drugom je mjestu Apple s 56,5 milijuna isporuka i 18 posto udjela, dok se Xiaomi smjestio na treće mjesto s 43,4 milijuna isporučenih uređaja, 14 posto tržišnog udjela i skromnim godišnjim rastom od 1 posto. Četvrto mjesto zauzima Transsion, vlasnik brendova Infinix, iTel i Tecno, s 28,6 milijuna isporuka i najvećim rastom među vodećima, čak 12 posto na godišnjoj razini. Na petom mjestu je Vivo s 28,5 milijuna isporuka i rastom od 5 posto.

Foto: Omdia

Samsungov rast najviše su pogurali modeli Galaxy Z Fold 7, Flip 7 te pristupačniji modeli A07 i A17, dok je Appleov iPhone 17, prema izvješću Omdije, nadmašio očekivanja zahvaljujući poboljšanom omjeru cijene i kvalitete. Xiaomi je u Kini zabilježio pad nakon završetka državnih subvencija, ali je rast u Aziji i drugim regijama nadoknadio taj gubitak. Vivo je pak ojačao poziciju u Indiji, pretekao Huawei u Kini te nastavio širenje u Africi i Latinskoj Americi.

Foto: Omdia

Nadalje, ukupno je tijekom trećeg tromjesečja isporučeno 320,1 milijun mobitela, što predstavlja rast od 3 posto u odnosu na prošlu godinu. Dok su Sjeverna Amerika i Kina zabilježile pad isporuka, Afrika je porasla za čak 25 posto, a Azijsko-pacifička regija za 5 posto. Analitičari Omidije ističu i zanimljiv trend koji pokazuje da rast tržišta dolazi uglavnom od najjeftinijih uređaja ispod 100 dolara i premium modela iznad 700 dolara, dok srednji segment ostaje slab.

Foto: Omdia

U nadolazećem razdoblju očekuje se daljnji rast cijena novih uređaja, što bi moglo usporiti prodaju u nižem cjenovnom razredu. Cijelo izvješće Omdije dostupno je ovdje.