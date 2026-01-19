Asus se službeno povlači s tržišta pametnih telefona

O Asusovom povlačenju s tržišta pametnih telefona nagađa se već neko vrijeme, a sada je stigla i službena potvrda

Nakon glasina da Asus ove godine neće predstaviti nijedan novi mobitel, sada je tvrtka službeno potvrdila da se u potpunosti povlači s tržišta pametnih telefona.

Kako navodi predsjednik Asusa, Jonney Shih, Asus će svoje resurse te istraživanje i razvoj usmjeriti na poslovna računala i, kako kažu, fizičku umjetnu inteligenciju, što uključuje robotiku i pametne naočale. Oni koji trenutno koriste Asusov mobitel ne moraju brinuti, jer će i dalje imati osiguranu softversku podršku i standardne jamstvene usluge.

Ova odluka i ne čudi toliko, budući da je Asus posljednjih godina postupno smanjivao prisutnost u mobilnom segmentu, uz sve rjeđe izlaske novih modela iz serija Zenfone i ROG Phone. Tako su, primjerice, prošle godine predstavili samo dva mobitela, ROG Phone 9 FE i Zenfone 12 Ultru, no njihova prodaja nije ispunila očekivanja.

Uz objavu o izlasku s tržišta pometenih telefona, objavljeni su i Asusovi financijski rezultati za 2025. godinu. Asus je ostvario prihod od 738,91 milijardu tajvanskih dolara (20,14 milijardi eura), što predstavlja rast od 26 posto u odnosu na prethodnu godinu. Posebno se istaknuo segment AI poslužitelja, koji je zabilježio rast od čak 100 posto, dvostruko više od ciljeva tvrtke.