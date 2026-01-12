Apple je prestigao Samsung i preuzeo vodstvo na globalnom tržištu mobitela

Counterpoint je još u studenom prognozirao da će Apple u 2025. prestići Samsung na tržištu mobitela, a sada je to i potvrđeno

Apple je po prvi puta nakon nekoliko godina preuzeo vodstvo na globalnom tržištu mobitela i prestigao Samsung po tržišnom udjelu, pokazuje novo izvješće Counterpoint Researcha. Do kraja 2025. godine Apple je dosegnuo 20 posto udjela, dok je Samsung ostao iza s 18 posto, čime je prekinuto dvogodišnje razdoblje u kojem su te dvije tvrtke bile izjednačene.

Osim toga, podaci Counterpointa pokazuju i da je Apple ujedno ostvario najveći međugodišnji rast isporuka među vodećim proizvođačima i to od 10 posto, što je dvostruko više u odnosu na Samsung. Analitičari ističu da taj rast nije rezultat isključivo uspjeha iPhonea 17, već kombinacije više čimbenika, uključujući i pojačanu prodaju prethodnih modela.

„Appleov rast u 2025. potaknut je širenjem prisutnosti i rastućom potražnjom na tržištima u razvoju i srednje velikim tržištima, uz potporu snažnijeg portfelja proizvoda“, objasnio je viši analitičar Counterpointa, Varun Mishra.

Iako se za 2026. godinu predviđa blago usporavanje tržišta mobitela zbog rasta troškova memorije, analitičari smatraju da su Apple i Samsung u povoljnijoj poziciji u odnosu na konkurenciju.

Samsung, naime, proizvodi vlastitu memoriju, dok Apple, zahvaljujući svojoj poziciji na tržištu, može unaprijed osigurati opskrbu i povoljnije cijene ključnih komponenti. Međutim, to ne znači da se cijene uređaja neće dizati, o čemu je nedavno govorio i jedan od izvršnih direktora Samsunga, TM Roh.