Sony neće odustati od svojih mobitela

Sony se nije proslavio s nedavno predstavljenom Xperijom 1 VII, zbog čega se i povlače s većeg dijela europskog tržišta. Ipak, neće odustati od proizvodnje mobitela

Unatoč nedavnim problemima i povlačenju s većeg dijela europskog tržišta, Sony ne planira odustati segmenta mobitela. Naime, financijska direktorica Sonyja, Sue Lin, tijekom konferencije o financijskim rezultatima tvrtke izjavila je da je Xperia „vrlo važan dio biznisa za Sony“.

Njezina izjava dolazi nakon objava da tvrtka traži vanjske proizvođače za buduće vodeće modele mobitele, dok se srednji rang Xperija već neko vrijeme proizvodi putem ODM partnera. No, Lin je također na konferenciji podsjetila da „komunikacijska tehnologija ima primjenu i izvan mobitela“.

Iako potvrda direktorice naizgled zvuči obećavajuće za ljubitelje Xperije, činjenica je da Sonyju baš i ne ide prodaja proteklih godina. Ove su godine predstavili samo jedan mobitel, model Xperia 1 VII, koji je stigao na tržište uz tehničke poteškoće koje su dovele do privremen obustave prodaje i pokretanja programa zamjene.

Za sada nema informacija o nadolazećim modelima iz ostalih Sonyjevih linija mobitela, što znači da ih vjerojatno nećemo tako skoro vidjeti.