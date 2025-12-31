Sony patentirao AI 'ghost' asistenta koji će vam pokazati kako prijeći igru

Novi Sonyjev patent otkriva "ghost assistance", AI sustav koji stvara lika u igri kako bi vam pokazao rješenja, razgovarao s vama ili čak preuzeo kontrolu. Budućnost gaminga ili samo ideja?

Tutoriali znaju biti prava muka gaming industrije. Naučiti igrača kako nešto učiniti iznenađujuće je teško. Čak i ako razvojni tim stvori edukativan i zabavan tutorial, nema jamstva da će ga igrač pronaći, isprobati ili obratiti dovoljno pažnje da bi iz njega nešto naučio. Kada ste posljednji put zaista koristili ugrađenu značajku Game Help na PlayStationu 5? Možda je to razlog zašto Sony istražuje nove načine kako bi pomogao igračima, ovoga puta uz pomoć umjetne inteligencije.

Kako je uočio Polygon, postoji Sonyjev patent iz travnja koji je, čini se, prošao ispod radara unatoč svojoj zanimljivoj premisi. U njemu Sony predlaže ideju "ghost assistance" (pomoć duha), gdje se sesija igranja povezuje s pogonom umjetne inteligencije. Taj pogon generira ono što Sony naziva "likom duhom" koji će igraču u osnovi pokazati što treba učiniti u određenom dijelu igre.

Kako funkcionira AI 'ghost' asistent?

"Interaktivne radnje lika duha konfigurirane su tako da napreduju lika duha duž interaktivne staze igre", navodi se u patentu. Sudeći prema formulaciji, čini se da će igrači morati uključiti poseban način rada kako bi se išta od ovoga aktiviralo, što teoretski znači da možete odabrati da ne vidite nasumične duhove koji vam govore što trebate raditi. Igrači će također moći kontrolirati koliko pomoći AI duh zapravo pruža. AI bi mogao voditi igrača s prikazom onoga što treba učiniti ili bi mu mogao dati primjere specifičnih unosa gumba potrebnih za napredak. Duh može voditi interaktivni razgovor s igračem koristeći prirodni jezik, slično kao što biste razgovarali s AI alatima poput Groka. I naravno, duh može jednostavno učiniti sve što vam je potrebno umjesto vas.

Iako Sony opetovano koristi riječ "AI", to ne mora nužno značiti da će značajka biti slična kontroverznoj tehnologiji koja pokreće popularne AI alate, no formulacija patenta svakako zvuči tako. Sony navodi da će AI biti treniran "iz mnoštva izvora snimki za obuku" koje će koristiti za analizu igranja uživo kako bi igraču ponudio kontekstualnu pomoć. Te snimke mogu se temeljiti na prethodnim igranjima igre koje su generirali drugi korisnici, kako "unutar mreže" tako i "izvan mreže", kao i na bilo čemu online što bi se moglo smatrati korisnim, poput objava na društvenim mrežama ili opisa na web stranicama.

Još jedan aspekt koji ovu ideju čini sličnom našem modernijem shvaćanju umjetne inteligencije jest tvrdnja da duh može izgledati praktički bilo kako. "Lik duha može biti predstavljen kao lik iz filma, lik iz druge igre ili lik koji je stvorio korisnik", navodi se u patentu. U slučaju da imate problema s vizualizacijom kako bi ovo moglo funkcionirati, Sony u patentu nudi i primjer, navodeći kako bi lik duha mogao biti animirana reprezentacija sveznajućeg Yode iz Zvjezdanih ratova, koji ne samo da pokazuje poteze, već i verbalno komunicira s igračem.

Patent također postavlja mogućnost da AI tehnologija prati pogled korisnika ili koristi kameru za snimanje slika stvarnog prostora u kojem se igrač nalazi. Ako to zvuči kao sigurnosna noćna mora, još uvijek postoji razlog za nadu. Patent ne jamči da će tvrtka zaista i implementirati sve što je opisano u dokumentu. Patenti obično opisuju mnoštvo mogućnosti koje se možda neće ostvariti u konačnom proizvodu. Ovaj patent je ujedno i najnovija verzija patenta koji je Sony podnio još 2023. godine.

Ako nešto poput AI duha ikada zaživi, to se vjerojatno neće dogoditi sve dok ne dobijemo PlayStation 6, što znači da je takva budućnost još uvijek nekoliko godina udaljena.