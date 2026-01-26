Tradicionalne softverske tvrtke više nisu miljenice Wall Streeta

Nekoć miljenici Wall Streeta, softverske tvrtke poput Salesforcea i Adobea bilježe pad od 30 posto. Investitori se pitaju je li uspon umjetne inteligencije početak kraja za tradicionalni softverski sektor?

Bug.hr ponedjeljak, 26. siječnja 2026. u 07:05
📷 Anne Nygård / Unsplash
Anne Nygård / Unsplash

Čini se da prezentacija softverskih tvrtki investitorima treba hitnu 'nadogradnju'. Nekadašnji miljenici Wall Streeta, dionice nekih velikih softverskih tvrtki u posljednje vrijeme bilježe značajan pad, dok su investitori sve više zabrinuti kako bi ovaj sektor mogle pokopati  njihove nove simpatije: tvrtke koje se bave umjetnom inteligencijom, piše WSJ.

Pogođeni pojavom takozvanog "vibe codinga", prakse korištenja AI alata za brzu izradu aplikacija i web stranica, softverski divovi poput Salesforcea, Adobea i ServiceNowa zabilježili su pad od najmanje 30 posto od početka prošle godine. Indeks S&P koji prati male i srednje softverske tvrtke također je u istom razdoblju pao za više od 20 posto, a pad se ubrzao ovog mjeseca nakon predstavljanja alata Claude Code tvrtke Anthropic. Poznavatelji industrije tvrde da ovaj AI alat može dramatično skratiti vrijeme potrebno za izradu čak i vrlo složenog softvera. U vrijeme kada se mnogi pitaju je li i sam investicijski bum u umjetnu inteligenciju možda balon, pad softverskog sektora podsjetnik je na to kako se bogatstva na Wall Streetu mogu brzo "otopiti".

"Narativ se zaista promijenio", izjavio je Rishi Jaluria, softverski analitičar u RBC Capital Markets. Prema njegovim riječima, investitori su od početnog stava da bi softverske tvrtke mogle imati koristi od AI-ja došli do pitanja: "Je li AI zapravo smrt proizvođača softvera?"

Zlatno doba softvera na zalasku

Prije samo nekoliko godina, upravo je softver, a ne umjetna inteligencija, bio u središtu investicijske groznice. Tijekom prethodnog desetljeća, činilo se da je sektor ispunio obećanje Marca Andreessena da će softver "pojesti svijet". Njegov uspon potaknut je rastom brzog Interneta i računalstva u oblaku, što je omogućilo softverskim tvrtkama da unajmljuju prostor za pohranu od divova poput Amazona umjesto da posjeduju vlastite podatkovne centre. Softverski startupi nicali su kako bi pokrili svaku zamislivu nišu, od pomoći joga studijima u upravljanju rasporedima i naplatom do zaštite tvrtki od kibernetičkih napada.

Nekada smatran nestabilnim, softver je na Wall Streetu postao sinonim za stabilnost jer su se tvrtke nerado odricale proizvoda jednom kada bi postali dio njihovih radnih procesa. Investitorima se također svidio model višegodišnjih pretplatničkih ugovora koji je nudio stabilan prihod. Ne samo da su dionice softvera rasle, već je sektor postao i središte kreditnog buma. Pandemija je samo dodatno ubrzala tu dinamiku zahvaljujući prelasku na rad na daljinu i padu kamatnih stopa.

Međutim, entuzijazam je počeo jenjavati s porastom kamatnih stopa 2022. godine i povratkom u urede. Za kreditne ulagače, softverske tvrtke počele su izgledati manje nepobjedivo, s konkurentskim pritiscima i visoko zaduženim bilancama koje su sve više tvrtki gurale u probleme. U posljednje dvije godine, prema podacima PitchBook LCD, čak trinaest softverskih tvrtki nije uspjelo ispuniti svoje obveze po kreditima. Jedna od tih tvrtki bila je Quest, proizvođač softvera OneLogin, koja je nakon preuzimanja uz pomoć kredita od 3,6 milijardi dolara podlegla pritisku duga i konkurencije. Zbog toga je prošlog lipnja sklopila sporazum o restrukturiranju duga s vjerovnicima, o čemu je detaljno izvijestio i The Wall Street Journal.

AI kao egzistencijalna prijetnja

Nova prijetnja koju donosi umjetna inteligencija samo je pojačala oprez. Glavni rizici su da bi se postojeće softverske tvrtke mogle suočiti s pojačanom konkurencijom novih igrača te da bi poduzeća mogla sama razvijati više softvera umjesto da za to plaćaju stručnjake. U stvarnosti, malo investitora i analitičara misli da će softverske tvrtke postati zastarjele u doglednoj budućnosti. Puno veći rizik jest da bi moglo postati teže povećavati prihode, jer kupci eksperimentiraju s drugim opcijama umjesto da plaćaju više za uobičajene nadogradnje i dodatke.

U konačnici, smatra Jaluria, AI bi mogao naštetiti "tromim, lijenim igračima", dok bi istovremeno mogao pomoći onima koji su inovativni i mogu iskoristiti umjetnu inteligenciju za poboljšanje svojih proizvoda. Nesigurnost oko budućnosti softvera dodatno je pojačana činjenicom da investitorima nedostaju odgovori na osnovna pitanja o tome kako će izgledati nadolazeća AI industrija. Iako je uzbuđenje oko umjetne inteligencije poguralo dionice na nove rekorde, ulagači su posljednjih mjeseci postali izbirljiviji.

Kako tvrtke počinju masovno posuđivati novac za izgradnju AI infrastrukture, i kreditni investitori zauzimaju oprezniji pristup. "Osjetljivost investitora je visoka", rekao je Rich Gross, viši analitičar u Columbia Threadneedle Investments. Dodao je kako se svi pitaju: "Jesu li ove investicije održive? Hoće li biti profitabilne? Hoće li generirati novčane tokove ili ne?"



