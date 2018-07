Velik pad cijene Facebookove dionice nakon objave poslovnih rezultata

Facebooku rastu prihodi i dobit, no ulagači i dalje nisu zadovoljni jer je rast usporen, a niti pridobivanje novih korisnika nije brzo kao nekada

Facebook je sinoć objavio svoje najnovije poslovne rezultate koji obuhvaćaju drugo tromjesečje ove godine. 2018. je za Facebook bila prilično turbulentna i većinom se pisalo o skandalima s dijeljenjem i curenjem privatnih podataka, no one koji s ovom kompanijom posluju to nije pretjerano pokolebalo.

Prihodi Facebooka u protekla su tri mjeseca porasli za 42% a dobit za 31%. Ovoj je društvenoj mreži pristupilo i oko 22 milijuna novih korisnika, te se sada barem nekom od Facebookovih usluga koristi oko jedne trećine ukupne populacije Zemlje – 2,5 milijarde ljudi.

No, po objavi ovih financijskih rezultata dionica kompanije potonula je – na burzi NASDAQ njezina je cijena tijekom noći pala i do 24%, brišući tako preko 120 milijardi dolara s tržišne vrijednosti Zuckerbergove kompanije (a niti sam Zuck shodno tome više nije među tri najbogatija čovjeka na svijetu).

Analitičari i investitori su, unatoč svemu, očekivali značajno veći porast prihoda i dobiti, a najniži kvartalni porast broja novih korisnika u više od sedam godina dodatno je razočarao sve, pa odatle proizlazi i spomenuti krah cijene dionice. Da stvar bude gora, tijekom predstavljanja ovih rezultata iz Facebooka su najavili kako slične trendove usporavanja rasta očekuju i do kraja godine.