Virgin Orbit na rubu propasti, otpuštaju 85% zaposlenika i prestaju s radom

Virgin Orbit, privatna svemirska kompanija, koju je pokrenuo britanski milijarder Sir Richard Branson, nedavno je planirala obaviti prvo lansiranje jedne orbitalne rakete s europskog tla. Za to su dobili regulatorno odobrenje, imali spremnu raketu LauncherOne, lansirnu rampu su postavili pod krilo modificiranog Boeinga 747, pa najavili i otvaranje prve europske svemirske luke na jugu Engleske.

No, lansiranje nije prošlo kako je bilo očekivano, raketa im se raspala nedugo nakon odbacivanja prvog stupnja, pa je taj tehnički kvar značio i neslavni kraj misije "Start Me Up". Pritom je uništeno i devet manjih satelita u vlasništvu nekoliko komercijalnih klijenata Virgin Orbita, a kompanija je najavila kako pokreće istragu. Ona je pokazala da je raketa bila zakazala zbog relativno jeftinog dijela, filtera goriva, pa je tada bilo poručeno da će greška biti otklonjena prije sljedećih lansiranja.

Neizvjesna sudbina

Međutim, nedugo zatim počeli su financijski problemi za Virgin Orbit. Kompanija nije više mogla dobiiti financiranje niti nove klijente za svoj lansirni sustav. Prije nekoliko je dana tako bilo objavljeno da će zaustaviti poslovanje na tjedan dana, dok ne odluče o budućnosti tvrtke, da bi se krajem ovoga tjedna doznalo da ta budućnost za sada ne izgleda nimalo blistavo.

Virgin Orbit za potrebe slanja tereta u orbitu koristi prerađeni Boeing 747-400, nadimka Cosmic Girl, ispod čijeg je krila postavljena raketa LauncherOne. Zrakoplov polijeće i penje se do visine od oko 35.000 stopa (10,7 km), odakle raketa može dalje letjeli samostalno

Virgin Orbit je tako objavio da će otpustiti 85% svojih zaposlenika, kako bi smanjili troškove poslovanja, a uslijed nemogućnosti pronalaska novih izvora financiranja. Posao će izgubiti 675 njihovih radnika, a Bransonova kompanija Virgin Investments dala je Virgin Orbitu 10,9 milijuna dolara, kojima će se financirati otpremnine i drugi troškovi vezani uz otpuštanja – sve to koštat će kompaniju oko 15 milijuna dolara, a da stvar bude gora, oporavak nije na vidiku. Uprava je naredila preostalim zaposlenicima zaustavljanje svih poslovnih aktivnosti, do daljnjega.