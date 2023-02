Virgin Orbitovo lansiranje rakete nije uspjelo zbog dijela vrijednog stotinjak dolara

Prvo povijesno lansiranje orbitalne rakete s tla Europe bilo je zakazano za početak ove godine, no nedugo nakon ispuštanja rakete s Boeinga 747, došlo je do kvara. Sada je poznat i njegov uzrok

Virgin Orbitov Boeing 747 poletio 9. siječnja iz Velike Britanije, pod svojim krilom noseći raketu LauncherOne. Taj pokušaj lansiranja bio je najavljivan kao povijesni, jer bi se prvi puta dogodilo da se jedna orbitalna raketa lansira s europskog tla, makar i na ovaj način, pod krilom aviona. On je s takvim teretom uspješno poletio iz baze Spaceport Cornwall na jugozapadu Engleske i ispustio raketu na predviđenom mjestu, iznad Atlantskog oceana, na visini od oko 10 kilometara. Nakon toga posao dopreme tereta u orbitu preuzeli su raketni motori, no prilikom uključenja motora drugog stupnja došlo je do "anomalije", pa je misija okončana neuspjehom.

Virgin Orbit sada je objavio i dodatne tehničke detalje, koji su doveli do propasti ove povijesne misije. Njihov tim istražitelja odmah je prikupio telemetrijske podatke sa same rakete, iz kontrolnih baza na tlu, kao i iz zrakoplova kojim je raketa lansirana s tla. U istrazi su sudjelovale i nadležne agencije iz SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, a ona je razjasnila glavnog "krivca" za neuspjeh ovog pokušaja lansiranja.

Filter goriva

Istražitelji su zaključili da je prilikom polijetanja zrakoplova i sve do ispuštanja rakete s njega sve prošlo u najboljem redu. Paljenje raketnog motora prvog stupnja, odbacivanje prvog stupnja, paljenje motora drugog stupnja i odbacivanje pokrova teretnog prostora također su prošli, kako se to u ovoj industriji kaže, nominalno.

Međutim, u tom su trenutku počeli problemi. Prilikom rada raketnog motora drugog stupnja, Newton 4, došlo je do iskakanja malenog filtera goriva iz njegove normalne pozicije. Podaci pokazuju da je protok goriva u pumpi "nizvodno" od filtera bio značajno smanjen, što je rezultiralo njegovim slabijim dotokom do motora. Motor Newton 4 zbog toga je doživio anomaliju u radu i pretjerano se zagrijao. Samim time došlo je do pregrijavanja i drugih dijelova i otkaza motora. Pad potiska doveo je do konačnog neuspjeha orbitalne rakete, čiji ostaci su, zajedno sa satelitima, pali u Atlantski ocean, u tada određenu sigurnosnu zonu.

Neki izvori navode da je vrijednost problematičnog filtera goriva tek oko 100 dolara, a on je upropastio misiju vrijednu oko 12 milijuna dolara. Iz Virgin Orbita poručuju kako će ova istraga izroditi detaljni plan kako bi se slični scenariji zatajenja raketnog pogona izbjegli, a on će biti i primijenjen prije sljedećeg lansiranja.