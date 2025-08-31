Vlastima SAD-a udio u Intelu, kompaniji labavija pravila

Preuzimanjem 9,9% vlasničkog udjela u Intelu od strane vlade SAD-a ta kompanija dobiva brži pristup sredstvima iz CHIPS Acta i veću fleksibilnost poslovanja uz ublažavanje ranijih uvjeta

Proizvođač čipova Intel izmijenio je ugovor o financiranju s Ministarstvom trgovine SAD-a, čime im je omogućen brži pristup iznosu od oko 5,7 milijardi dolara sredstava iz saveznog proračuna. Izmjene, koje se odnose na raniji dogovor iz studenog 2024. godine, donose Intelu veću fleksibilnost u korištenju sredstava dodijeljenih kroz Zakon o čipovima i znanosti (CHIPS Act) za poticanje domaćeproizvodnje čipova.

Ublaženi uvjeti financiranja

Ključna promjena jest i tome da Intel više ne mora ispunjavati određene uvjete vezane uz napredak projekata kako bi primio financiranje. Dovoljno je dokazati da je tvrtka već potrošila 7,9 milijardi dolara u okviru prihvatljivih troškova. Također, ukinuta je obveza dijeljenja postotka od viška slobodnog novčanog toka iz financiranih projekata s Ministarstvom trgovine.

Sve to je zapravo posljedica činjenice da američka vlada preuzima vlasnički udio od 9,9% u Intelu. To je realizirano kroz izdavanje 274,6 milijuna dionica, uz opciju kupnje dodatnih 240,5 milijuna dionica. Ukupna investicija vlade time doseže 11,1 milijardi dolara, uključujući 2,2 milijarde dolara ranije dodijeljenih bespovratnih sredstava.

Zadržavanje kontrole i ograničenja

Financijski direktor Intela, David Zinsner, izjavio je kako je ovaj potez poticaj da kompanija zadrži kontrolu nad svojim poslovanjem ugovorne proizvodnje čipova za vanjske naručitelje. Kompanija je također priopćila da je već utrošila najmanje 7,87 milijardi dolara na prihvatljive projekte financirane kroz CHIPS Act.

Unatoč ublažavanju uvjeta, sporazum zadržava određene zaštitne mjere. Intelu je i dalje zabranjeno koristiti savezna sredstva za isplatu dividendi i otkup dionica. Zadržana su i ograničenja koja se tiču transakcija s određenim zabranjenim skupinama te širenja poslovanja u pojedinim zemljama.