Ad astra - Let u svemir

Kako nas privatne tvrtke bombardiraju vijestima o letovima u svemir "za obične ljude", čini se kao da je to gotova stvar iako se za sada čini da su ti "obični ljudi" uglavnom milijarderi ili multimilijuneri. A i "svemir" na koji se referenciraju nije baš onaj na koji pomislimo kad čujemo tu riječ...

Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX - svi tvrde da će privatne tvrtke dovesti do proliferacije i pojeftinjenja letova u svemir i da će to postati industrija kao i sve druge. Vjerujete li da ćete i vi ili vaši neposredni potomci biti u prilici otisnuti se na raketi u svemir ili "svemir" kako ga sada definiraju kao svaki let preko Karmanove linije koja je 100 kilometara iznad Zemljine površine?

Anketa Glasanje do 9.10.2021. Glasanje zatvoreno Vjerujete li da ćete za svog života biti u prilici priuštiti si turističko putovanje u svemir? Sigurno da Vjerojatno da Možda Vjerojatno ne Sigurno ne Ne znam Ukupni broj glasova: Pošalji glas