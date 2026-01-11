Koristite li PayPal?
Nekad iznimno popularan servis za plaćanje preko Intereneta, posljednjih godina je pomalo pao u sjenu brojnih novih fintech rješenja
PayPal omogućuje slanje i primanje novca putem interneta, između pojedinaca i tvrtki širom svijeta, a osobito se puno koristio za plaćanje u web shopovima u ranom dobu internetskog trgovanja. Na PayPalu može se držati novčani polog ili se račun poveže s kreditnom karticom, s koje se onda obavlja plaćanje. Imaju i svoju karticu (koja nije dostupna na svim tržištima).