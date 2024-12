Od Paypala preko Yammera do kreatora američke politike umjetne inteligencije i kriptovaluta

Pojam "car" u američkoj politici predstavlja neformalnu titulu za visokog vladinog dužnosnika koji ima značajne ovlasti i odgovornosti u određenom području politike. Ovaj termin počeo se koristiti u američkoj politici tijekom 20. stoljeća kako bi se opisali savjetnici s posebnim ovlastima u specifičnim područjima.

Ključna uloga za regulativu AI i kriptovaluta

Ovo imenovanje 52-godišnjem Davidu Sacksu označava značajan zaokret u karijeri, prebacujući ga iz područja rizičnog kapitala u sfere političke moći. Kao budući "car" za AI i kriptovalute, Sacks bi trebao imati ključnu ulogu u oblikovanju regulatornog okvira za ove brzorastuće tehnološke sektore. Njegova nominacija izazvala je veliku pozornost zbog njegova bogatog iskustva u tehnološkoj industriji, ali i zbog potencijalnih sukoba interesa s obzirom na njegova postojeća ulaganja u području AI-ja i kriptovaluta.

Pokrenuo Paypal pa krenuo u Hollywood

Wall Street Journal opisao je njegovu karijeru koja baca svjetlo na to što se može očekivati od "cara" u novoj administraciji. David Sacks započeo je svoje putovanje prema vrhu tehnološkog svijeta daleko od Silicijske doline. Rođen je u Južnoj Africi 1972. godine, a kao dijete se s obitelji preselio u Tennessee. Njegova upornost i sklonost suprotstavljanju prevladavajućim mišljenjima bili su vidljivi već tijekom preddiplomskog studija na Sveučilištu Stanford početkom devedesetih godina.

Na Stanfordu se Sacks pridružio konzervativno-libertarijanskim novinama Stanford Review, koje je osnovao Peter Thiel. Tu je razvio provokativnu osobnost koja će kasnije definirati njegov javni imidž. Sacksovo poduzetničko putovanje započelo je kada se udružio s Peterom Thielom i drugim bivšim kolegama iz redakcije Stanford Reviewa kako bi pokrenuli PayPal. Uspjeh tvrtke, koji je kulminirao njezinom prodajom eBayu za 1,5 milijardi dolara, postavio je temelje za Sacksove buduće pothvate. Nakon uspjeha PayPala, Sacks je napravio neočekivani zaokret prema Hollywoodu, gdje je 2006. godine producirao uspješnu satiru "Thank You for Smoking".

Članovi PayPal Mafije na naslovnici časopisa Fortune odjeveni u mafijaškom stilu Wikipedia

Osnovao Yammer pa prodao za 1,2 milijarde dolara

Njegovo tehnološko znanje a i veze s članovima tzv. "PayPal Mafije" dovelo ga je do ulaganja u startupe poput Palantira, SpaceX-a, Airbnba, Ubera i Lyfta. Godine 2006. Sacks je osnovao Yammer, koji je kasnije prodao Microsoftu za 1,2 milijarde dolara 2012. godine. Njegov uspjeh u tehnološkom svijetu omogućio mu je pokazivanje bogatstva, što se očitovalo u njegovoj raskošnoj proslavi 40. rođendana 2012. godine s temom Marie Antoinette.

Kako su rasli njegovo bogatstvo i utjecaj, tako je rasla i njegova politička aktivnost. Postao je jedan od najglasnijih glasova Silicijske doline koji podržavaju republikance, koristeći svoj novac, kontakte, dom i utjecaj na društvenim mrežama za podršku kandidatu za predsjednika Donaldu Trumpu. Sacks je bio glasan u kritici Bidenove administracije. Na svom podcastu je izjavio da će "ti dani uskoro biti gotovi", referirajući se na planove za povećanje regulacije kriptovaluta i drugih tehnologija.

Moguć sukoba interesa

U svojoj novoj ulozi savjetnika za umjetnu inteligenciju i kriptovalute, postavlja se pitanje mogućih sukoba interesa. Kao suosnivač Craft Ventures, Sacksov investicijski portfelj uključuje udjele u brojnim kripto i AI tvrtkama, uključujući Elon Muskov xAI. Richard Painter, bivši glavni etički savjetnik predsjednika Georgea W. Busha, sugerira da bi se Sacks mogao morati odreći svojih ulaganja u AI i kriptovalute kako bi preuzeo ovu poziciju, osim ako ne dobije posebno izuzeće od predsjednika.

David Sacks prelazi iz uloge tehnološkog investitora u kreatora politike, i njegovo imenovanje signalizira potencijalni zaokret u pristupu regulaciji umjetne inteligencije i kriptovaluta. S njegovom kontroverznom prošlošću i snažnim političkim stavovima, Sacksov mandat kao "cara" za AI i kriptovalute bit će sigurno budno praćen i analiziran iz tehnološke Silicijske doline i političkog Washingtona.