U Kini se u zraku sudarila dva leteća automobila
Naslov ove vijesti može zvučati kao da je stigao iz daleke budućnosti, ali ipak je stvaran i aktualan – u pripremama za pokazni let na jednom aeromitingu u Kini u zraku su se sudarila dva putnička drona
Dva leteća automobila, što je marketinški naziv za putničke eVTOL letjelice ili multikoptere, sudarila su se ovoga utorka tijekom probe za aeromiting u sjeveroistočnoj Kini. Pritom je jedan od njihovih pilota ozlijeđen, a jedna od letjelica prinudno je sletjela i zapalila se. Snimke koje kruže Internetom i koje su prenijeli kineski državni mediji prikazuju oblake dima oko jedne od letjelica na tlu, dok su vatrogasna vozila i hitna pomoć jurili na mjesto događaja.
Nedovoljan razmak pri akrobacijama
Nesreća se dogodila tijekom priprema za petodnevni aeromiting koji bi trebao započeti u petak. Leteće automobile, odnosno električna vozila s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem (eVTOL), razvila je tvrtka Xpeng AeroHT, podružnica kineskog proizvođača električnih vozila Xpeng. Oni u ponudi imaju nekoliko oblika ovakvih letjelica, a sve ih nazivaju "Flying Car", tj. doslovno "leteći automobil". Navodno su već u procesu prednarudžbi prodali oko tri tisuće primjeraka, a jedan u prosjeku košta oko 300.000 dolara.
U izjavi za CNN, tvrtka je navela da je do sudara došlo zbog "nedovoljnog razmaka" te da je jedno vozilo "pretrpjelo oštećenje trupa i zapalilo se pri slijetanju". Nitko od ostalog osoblja na terenu nije stradao, a lokalne vlasti su uredno provele hitne mjere na licu mjesta, stoji u njihovom priopćenju, uz napomenu da je istraga u tijeku.
Zaposlenik tvrtke, koji je želio ostati anoniman, rekao je također za CNN da su dvije njihove letjelice izvodile zahtjevne akrobacije u bliskoj formaciji.