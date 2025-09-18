U Kini se u zraku sudarila dva leteća automobila

Naslov ove vijesti može zvučati kao da je stigao iz daleke budućnosti, ali ipak je stvaran i aktualan – u pripremama za pokazni let na jednom aeromitingu u Kini u zraku su se sudarila dva putnička drona

Dva leteća automobila, što je marketinški naziv za putničke eVTOL letjelice ili multikoptere, sudarila su se ovoga utorka tijekom probe za aeromiting u sjeveroistočnoj Kini. Pritom je jedan od njihovih pilota ozlijeđen, a jedna od letjelica prinudno je sletjela i zapalila se. Snimke koje kruže Internetom i koje su prenijeli kineski državni mediji prikazuju oblake dima oko jedne od letjelica na tlu, dok su vatrogasna vozila i hitna pomoć jurili na mjesto događaja.

Nedovoljan razmak pri akrobacijama

Nesreća se dogodila tijekom priprema za petodnevni aeromiting koji bi trebao započeti u petak. Leteće automobile, odnosno električna vozila s vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem (eVTOL), razvila je tvrtka Xpeng AeroHT, podružnica kineskog proizvođača električnih vozila Xpeng. Oni u ponudi imaju nekoliko oblika ovakvih letjelica, a sve ih nazivaju "Flying Car", tj. doslovno "leteći automobil". Navodno su već u procesu prednarudžbi prodali oko tri tisuće primjeraka, a jedan u prosjeku košta oko 300.000 dolara.

Xpeng AeroHT confirmed to Yicai that today’s eVTOL crash during a rehearsal for the Changchun Airshow was caused when one sustained damage and caught fire while landing. The other landed safely. The clarification comes after online videos showed two aerial vehicles on fire.… pic.twitter.com/7AYN4n4zla — Yicai 第一财经 (@yicaichina) September 16, 2025

U izjavi za CNN, tvrtka je navela da je do sudara došlo zbog "nedovoljnog razmaka" te da je jedno vozilo "pretrpjelo oštećenje trupa i zapalilo se pri slijetanju". Nitko od ostalog osoblja na terenu nije stradao, a lokalne vlasti su uredno provele hitne mjere na licu mjesta, stoji u njihovom priopćenju, uz napomenu da je istraga u tijeku.

Zaposlenik tvrtke, koji je želio ostati anoniman, rekao je također za CNN da su dvije njihove letjelice izvodile zahtjevne akrobacije u bliskoj formaciji.