Lansirana kampanja za domaći uradi sam Batmobile

Poznati hrvatski startup CircuitMess pokrenuo je svoju četvrtu crowdfunding kampanju za koju se nadaju da će biti najuspješnija od svih dosadašnjih. U suradnji sa studijem Warner Bros. predstavili su edukacijski uradi sam Batmobile, prema njihovoj licenci, ali vlastitoga dizajna i s vlastitim tehnologijama. Ova kampanja lansirana je u utorak u 10 sati globalno na Kickstarteru, s postavljenim ciljem od 15.000 dolara. Dok je u prostorijama CircuitMessa u Zagrebu trajala konferencija za medije povodom ovog lansiranja, stigla je vijest kako je prvi cilj kampanje ostvaren – spomenuti je iznos bio prikupljen za otprilike sat i pol.

Svoj novi Batmobile predstavio je pokretač tvrtke Albert Gajšak. Rekao je kako je CircuitMess trenutačno hrvatski rekorder po financiranju putem crowdfundinga, a suradnja s Warner Brosom i globalna privlačnost edukacijskog seta u obliku Batmobilea daje im nadu da će ova kampanja premašiti i dosadašnji rekord (STEM Box im je lani donio rekordnih preko 400.000 dolara).

Batmobile je zamišljen kao spoj najboljega od "cool" akcijskih i "dosadnih" edukativnih igračaka

Sastavljanje bez lemljenja

CircuitMessov Batmobile dolazi u kitu, kao i svi njihovi proizvodi do sada, ali ovoga puta će ga se moći sastaviti bez potrebe za lemljenjem komponenti u osnovnom paketu. To bi trebalo privući nešto širu publiku i one koji se "boje" lemljenja. No, u naprednim i nešto skupljim paketima bit će dodataka koji će se moći lemiti te tako dobiti dodatne napredne funkcionalnosti Batmobilea.

Kad je riječ o tehnologijama ugrađenima u ovaj proizvod, jednom kada ga sastavite moći ćete ga programirati, upravljati njime daljinskim upravljačem, ali mu dati i opcije autonomne vožnje uz pomoć umjetne inteligencije i ugrađene kamere. Kamera također prepoznaje prepreke i razne predmete uz pomoć tehnologije računalnog vida. Kupci će uz njega moći naučiti ponešto o hardveru i softveru, a programiranjem će moći svojem primjerku dati funkcije kakve požele.

Albert Gajšak pozira ekskluzivno za Bug.hr

Kampanja će na Kickstarteru biti aktivna 60 dana. Početna cijena po kojoj će prvih 100 kupaca moći dobiti Batmobile kit je 99 dolara, a najviša za jednostruki "ultimate pack" je 159 dolara. Tu je i srednji paket "inventors pack" za one koji kampanju odluče podržati sa 139 dolara.