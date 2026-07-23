I Foxconn se baca u posao s AI podatkovnim centrima

Hon Hai Technology Group (poznatiji kao Foxconn), najveći je svjetski proizvođač elektronike i proslavljen kao "tvrtka koja sklapa iPhone". No, osim toga, bave se proizvodnjom gotovo svega što u svijetu tehnologije možete zamisliti te drži oko 40% svjetskog tržišta outsourceane proizvodnje elektronike. Prihodi su im na razini od 260 milijardi dolara na godinu, a sada će svoj portfelj proširiti i na "najvrući" teren – implementaciju podatkovnih centara nove generacije namijenjenih umjetnoj inteligenciji.

Nova era AI infrastrukture

Proizvodnja integriranih rješenja spremnih za implementaciju, u suradnji s kompanijom Schneider Electric, započet će kasnije ove godine, najavljeno je pri potpisivanju ugovora o strateškoj suradnji. Zbog ubrzanog rasta primjene umjetne inteligencije i korjenitih promjena u zahtjevima prema digitalnoj infrastrukturi, novo partnerstvo spaja Foxconnovo iskustvo u razvoju naprednih računalnih platformi, integraciji AI rack sustava i globalnoj proizvodnji s ekspertizom Schneider Electrica u elektroenergetskim sustavima, hlađenju i upravljanju energijom. Suradnja će omogućiti bržu, učinkovitiju i predvidljiviju izgradnju te upravljanje AI infrastrukturom.

Integrirani i modularni sustavi

U sklopu najavljene suradnje, Foxconn i Schneider Electric zajednički će razvijati referentne arhitekture nove generacije za podatkovne centre namijenjene umjetnoj inteligenciji. Partnerstvo će obuhvatiti i razvoj inovacija u području optimizacije energije u zatvorenim sustavima, modularnih energetskih i rashladnih sklopova te standardiziranih projektnih okvira, što će omogućiti stvaranje ponovljivih modela visokih performansi za AI tvornice diljem svijeta.

Povezivanjem izvrsnosti u proizvodnji i naprednog upravljanja energijom, dvije kompanije postavljaju temelje za novu generaciju AI infrastrukture. Nova rješenja od samog su početka projektirana za skalabilnost i učinkovitost te su spremna odgovoriti na sve veće zahtjeve koje pred industriju stavlja era umjetne inteligencije.

Najučinkovitije AI tvornice

Predsjednik Uprave Foxconna, Young Liu, istaknuo je kako brzina razvoja umjetne inteligencije zahtijeva potpuno novi pristup načinu na koji se infrastruktura projektira, gradi i isporučuje. Prema njegovim riječima, spajanje Foxconnove snage u razvoju AI sustava s ekspertnim znanjem Schneider Electrica u području energije stvara preduvjete da korisnici brže, pametnije i održivije implementiraju AI kapacitete u velikim razmjerima.

Glavni izvršni direktor Schneider Electrica, Olivier Blum, naglasio je da energija postaje ključan preduvjet razvoja kako računalni kapaciteti ubrzano rastu. Dodao je kako je energetska inteligencija presudna za odgovorni razvoj međusobno povezanih sustava, zbog čega Schneider Electric razvija napredne energetske tehnologije integrirajući elektroenergetske sustave, hlađenje i digitalne mogućnosti kako bi se izgradile najučinkovitije i najodrživije AI tvornice.