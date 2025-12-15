LG-jevi televizori dobivaju Copilot AI koji se ne može ukloniti

Nakon što je Microsoftov Copilot AI asistent stigao na LG-jeve pametne televizore kao aplikacija koju nije moguće deinstalirati, tehnološka zajednica izrazila je veliko nezadovoljstvo

Vijest da LG u partnerstvu s Microsoftom integrira AI asistenta Copilot na svoje pametne televizore izazvala je burne reakcije. Kako prenosi portal TechPowerUp, problem nije sama prisutnost aplikacije, već činjenica da ju je nemoguće ukloniti. Ovaj potez, koji mnogi vide kao nametanje neželjenog softvera, pokrenuo je lavinu komentara i oštru raspravu o kontroli korisnika nad vlastitim uređajima.

Reakcije korisnika na forumima i tehnološkim portalima uglavnom su negativne, a mnogi izražavaju frustraciju zbog onoga što doživljavaju kao "agresivno guranje" Microsoftovih proizvoda. Jedan od komentatora ističe kako ovakva praksa vjerojatno neće dugo opstati na tržištu Europske unije, predviđajući skoru prijavu regulatorima kako bi se korisnicima omogućilo uklanjanje aplikacije. Drugi su bili još izravniji, navodeći da je ovo dovoljan razlog da u budućnosti izbjegavaju kupnju LG-jevih proizvoda.

Posebna zabrinutost izražena je po pitanju privatnosti. Jedan korisnik povukao je paralelu s prošlosti, podsjetivši kako se "neželjeni softver koji se sam instalira, prikuplja podatke i ne može se ukloniti nekada zvao spyware".

Ipak, nisu svi jednako kritični. Dio korisnika smatra da je problem preuveličan. Ističu da pametni televizori već dolaze s mnoštvom predinstaliranih aplikacija koje se ne mogu obrisati te da Copilot vjerojatno neće raditi ništa u pozadini ako ga korisnik sam ne pokrene.

"Vaš mobitel i računalo prepuno Googlea ionako vas špijuniraju više nego što će ovaj TV ikada," napisao je jedan korisnik. Drugi pak dodaju da, ako već koristite pametni TV spojen na internet, na neki ste način već pristali na određenu razinu praćenja.

Kao rješenje, iskusniji korisnici predlažu provjerene metode. Neki svoj skupocjeni LG OLED TV drže potpuno isključenim s interneta, koristeći ga isključivo kao monitor za vanjske uređaje poput računala, konzola ili dediciranih media playera. Na taj način, "pametne" funkcije televizora i potencijalni sigurnosni rizici u potpunosti se zaobilaze, a korisnik zadržava potpunu kontrolu.