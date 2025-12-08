Novi ekosustav Microsoftovih AI alata: Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ, Agent Factory, Agent 365...

Na nedavno održanoj konferenciji Microsoft Ignite predstavljen je cjelovit ekosustav alata i programa koji pokazuju kako umjetna inteligencija mijenja način rada i poslovanja

Iz Microsofta tvrde kako AI agenti više nisu samo jednostavni asistenti, već postaju dinamični suradnici integrirani u svakodnevne aplikacije, sustave i poslovne procese.

Inteligencijski slojevi i Copilot

Microsoft je predstavio Work IQ, Fabric IQ i Foundry IQ, slojeve koji agentima daju kontekst potreban za zaključivanje, djelovanje i stvaranje poslovne vrijednosti.

Work IQ povezuje podatke, memoriju i izvođenje zaključaka na temelju podataka ili dokaza (inferenciju) kako bi Copilot razumio korisnika, njegovu ulogu i organizaciju.

povezuje podatke, memoriju i izvođenje zaključaka na temelju podataka ili dokaza (inferenciju) kako bi Copilot razumio korisnika, njegovu ulogu i organizaciju. Fabric IQ omogućuje agentima da se povežu s podacima i aplikacijama u poslovnom okruženju.

omogućuje agentima da se povežu s podacima i aplikacijama u poslovnom okruženju. Foundry IQ daje fleksibilnost u razvoju agenata i integraciji s postojećim sustavima.

Uz to, Copilot Chat postaje siguran AI chat za rad, dostupan svim korisnicima Microsoft 365, dok Agent Mode u Wordu, Excelu i PowerPointu omogućuje iterativan rad (rad između Copilota i korisnika u ciklusima: korak, povratna informacija, poboljšanje, novi prijedlog) čime postižu i kvalitetniju izradu dokumenata, tablica i prezentacija. U Teamsu, Copilot se uključuje u grupne razgovore, gdje agenti mogu voditi sastanke, bilježiti zadatke i povezivati se s aplikacijama poput Jira ili Asane.

Microsoft Agent Factory

Program Agent Factory osmišljen je kako bi organizacijama omogućio brži prijelaz iz faze eksperimentiranja u fazu provedbe.

Jedinstveni metered plan (tarifni plan s ograničenjem ili naplatom po korištenju) omogućuje izgradnju agenata uz pomoć Work IQ, Fabric IQ i Foundry IQ, koristeći Microsoft Foundry i Copilot Studio.

Agenti se mogu implementirati bilo gdje, uključujući Microsoft 365 Copilot, bez potrebe za početnim licenciranjem.

Organizacije mogu dobiti podršku od Forward Deployed Engineers (FDEs) , stručnjaka koji rade izravno s timovima na razvoju produkcijskih AI rješenja.

, stručnjaka koji rade izravno s timovima na razvoju produkcijskih AI rješenja. Dostupna je i role-based obuka za povećanje AI pismenosti i ubrzavanje usvajanja tehnologije.

Agent Pre-Purchase Plan (P3) dodatno pojednostavljuje nabavu i planiranje troškova. Kupnjom Agent Commit Units (ACUs) u jednogodišnjem planu, organizacije dobivaju fleksibilan pristup Copilot Studio i Foundry uslugama, uz predvidljivije skaliranje.

Agent 365: kontrolna ploča za agente

Kako se broj agenata povećava, upravljanje postaje ključno. Agent 365 je centralno mjesto za sigurno implementiranje, organiziranje i nadzor agenata.

Pet glavnih funkcionalnosti:

Registry: jedinstveni registar agenata koji služi kao izvor istine i omogućuje izolaciju neodobrenih agenata. Access Control: svaki agent ima jedinstveni ID, što omogućuje preciznu kontrolu pristupa i primjenu sigurnosnih politika. Visualization: napredni dashboardi i analitika prikazuju povezanost agenata, korisnika i resursa, uz uvid u performanse i ROI. Interoperability: agenti se povezuju s aplikacijama i podacima koje zaposlenici koriste svakodnevno, od Worda i Excela do Dynamicsa. Security: Microsoft Defender i Purview štite od prijetnji, sprječavaju curenje podataka i omogućuju detaljnu reviziju interakcija agenata.

Agent 365 je dostupan unutar Microsoft 365 Admin Centra, a kroz Frontier program IT timovi mogu testirati nove mogućnosti i scenarije.

Primjena u poslovanju

Microsoft naglašava da se agenti koriste za produktivnost i transformaciju poslovnih procesa:

Sales Development Agent autonomno radi na izgradnji pipelinea i personaliziranom pristupu klijentima.

autonomno radi na izgradnji pipelinea i personaliziranom pristupu klijentima. Workforce Insights Agent pruža menadžerima uvid u strukturu i dinamiku zaposlenika.

pruža menadžerima uvid u strukturu i dinamiku zaposlenika. Sigurnosni agenti integrirani su u Defender, Entra, Intune i Purview.

Ekosustav partnera

Agent 365 okuplja širok ekosustav partnera i agenata:

Microsoftovi agenti iz Copilot Studija i Foundryja.

Partneri poput Adobe, SAP, ServiceNow, Workday, NVIDIA i drugih.

i drugih. Open-source agenti dostupni na GitHubu, uključujući projekte iz Anthropica, LangChaina, OpenAI-a, Perplexityja i drugih.

Frontier Firm AI inicijativa

Pokrenuta je Frontier Firm AI inicijativa u suradnji s Harvardovim Digital Data Design Institutom (D³). Cilj je istražiti suradnju ljudi i umjetne inteligencije te osposobiti globalne poslovne lidere za transformaciju svojih organizacija. Među prvim sudionicima nalaze se Barclays, Nestlé, Mastercard i Eli Lilly.

Dodatne novosti

Copilot u Outlooku : upravljanje e-mailovima i kalendarom glasom, uz opcije poput brzog sažimanja i odgovora.

: upravljanje e-mailovima i kalendarom glasom, uz opcije poput brzog sažimanja i odgovora. Edge for Business s Copilot Modeom : prvi sigurni enterprise AI preglednik s podrškom za višekorake radne procese.

: prvi sigurni enterprise AI preglednik s podrškom za višekorake radne procese. App Builder i Workflows Agent : alati za brzo kreiranje aplikacija i automatizaciju zadataka putem prirodnog jezika.

: alati za brzo kreiranje aplikacija i automatizaciju zadataka putem prirodnog jezika. Microsoft 365 Copilot Business: nova ponuda za mala i srednja poduzeća s manje od 300 korisnika, dostupna od prosinca po cijeni od 21 USD po korisniku mjesečno.

Microsoft 365 Copilot dobiva glasovne mogućnosti na svim platformama

Microsoft je proširio glasovne funkcionalnosti u Microsoft 365 Copilot aplikaciji, koje su ranije bile dostupne samo na mobilnim uređajima. Od sada se glas može koristiti i na desktopu, webu te unutar aplikacija kao što su Outlook, Word i PowerPoint. Uz to, uvedena je i nova opcija “Hey Copilot” – wake word koji omogućuje pokretanje glasovnog razgovora potpuno hands-free na Windows uređajima.

Glas kao prirodan način suradnje s Copilotom

Glasovne naredbe omogućuju korisnicima prirodnu, dvosmjernu komunikaciju s Copilotom.

Brzo bilježenje ideja, priprema za sastanke ili izrada nacrta jednostavnim izgovaranjem naredbi.

Copilot pretvara izgovorene riječi u strukturirane prijedloge, postavlja dodatna pitanja i predlaže sljedeće korake.

Prema Microsoftu, korisnici se dvostruko više angažiraju kada koriste glas u odnosu na tekst.

Glas u Office aplikacijama

U Wordu i PowerPointu korisnici mogu kliknuti “Start a new voice chat” i započeti interaktivni razgovor s Copilotom. Glasovne funkcionalnosti omogućuju:

Brainstorming novih ideja.

Pregled i sažimanje dugih dokumenata.

Postavljanje pitanja vezanih uz sadržaj dokumenta.

Outlook mobilna aplikacija

Na mobilnim uređajima glas posebno dolazi do izražaja. U Outlooku je dostupna opcija “Voice catch up” koja:

Sažima nepročitane e-mailove.

Omogućuje glasovno upravljanje radnjama poput odgovaranja, brisanja, arhiviranja i označavanja poruka.

Dostupna je u ranoj verziji putem Apple TestFlight i Google Play Beta programa.

Hands-free iskustvo: “Hey Copilot”

Nova opcija omogućuje pokretanje glasovnog razgovora bez dodirivanja tipkovnice ili miša.

Aktivira se izgovaranjem wake worda “Hey Copilot” .

. Radi kao opt-in funkcija na Windows uređajima kada je računalo otključano.

Dostupna kroz Frontier program u narednim tjednima.

Windows prečaci

Za brži pristup glasovnim funkcijama uvedeni su i Windows prečaci:

Dugim pritiskom na Copilot tipku.

Na uređajima bez Copilot tipke, kombinacijom Win+C.

Otvara se mali kontroler za glasovne naredbe, koji ostaje na ekranu i omogućuje multitasking.

Pristupačnost i inkluzivnost

Glasovne funkcionalnosti doprinose inkluzivnosti i pristupačnosti:

Podrška za korisnike s različitim potrebama i preferencijama.

Mogućnost uključivanja/isključivanja titlova.

Promjena brzine reprodukcije zvuka unutar glasovnog prozora.

Dostupnost

Glas u Microsoft 365 Copilot aplikaciji sada je općenito dostupan na desktopu (Windows i Mac) i webu.