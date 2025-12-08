Novi ekosustav Microsoftovih AI alata: Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ, Agent Factory, Agent 365...
Na nedavno održanoj konferenciji Microsoft Ignite predstavljen je cjelovit ekosustav alata i programa koji pokazuju kako umjetna inteligencija mijenja način rada i poslovanja
Iz Microsofta tvrde kako AI agenti više nisu samo jednostavni asistenti, već postaju dinamični suradnici integrirani u svakodnevne aplikacije, sustave i poslovne procese.
Inteligencijski slojevi i Copilot
Microsoft je predstavio Work IQ, Fabric IQ i Foundry IQ, slojeve koji agentima daju kontekst potreban za zaključivanje, djelovanje i stvaranje poslovne vrijednosti.
- Work IQ povezuje podatke, memoriju i izvođenje zaključaka na temelju podataka ili dokaza (inferenciju) kako bi Copilot razumio korisnika, njegovu ulogu i organizaciju.
- Fabric IQ omogućuje agentima da se povežu s podacima i aplikacijama u poslovnom okruženju.
- Foundry IQ daje fleksibilnost u razvoju agenata i integraciji s postojećim sustavima.
Uz to, Copilot Chat postaje siguran AI chat za rad, dostupan svim korisnicima Microsoft 365, dok Agent Mode u Wordu, Excelu i PowerPointu omogućuje iterativan rad (rad između Copilota i korisnika u ciklusima: korak, povratna informacija, poboljšanje, novi prijedlog) čime postižu i kvalitetniju izradu dokumenata, tablica i prezentacija. U Teamsu, Copilot se uključuje u grupne razgovore, gdje agenti mogu voditi sastanke, bilježiti zadatke i povezivati se s aplikacijama poput Jira ili Asane.
Microsoft Agent Factory
Program Agent Factory osmišljen je kako bi organizacijama omogućio brži prijelaz iz faze eksperimentiranja u fazu provedbe.
- Jedinstveni metered plan (tarifni plan s ograničenjem ili naplatom po korištenju) omogućuje izgradnju agenata uz pomoć Work IQ, Fabric IQ i Foundry IQ, koristeći Microsoft Foundry i Copilot Studio.
- Agenti se mogu implementirati bilo gdje, uključujući Microsoft 365 Copilot, bez potrebe za početnim licenciranjem.
- Organizacije mogu dobiti podršku od Forward Deployed Engineers (FDEs), stručnjaka koji rade izravno s timovima na razvoju produkcijskih AI rješenja.
- Dostupna je i role-based obuka za povećanje AI pismenosti i ubrzavanje usvajanja tehnologije.
Agent Pre-Purchase Plan (P3) dodatno pojednostavljuje nabavu i planiranje troškova. Kupnjom Agent Commit Units (ACUs) u jednogodišnjem planu, organizacije dobivaju fleksibilan pristup Copilot Studio i Foundry uslugama, uz predvidljivije skaliranje.
Agent 365: kontrolna ploča za agente
Kako se broj agenata povećava, upravljanje postaje ključno. Agent 365 je centralno mjesto za sigurno implementiranje, organiziranje i nadzor agenata.
Pet glavnih funkcionalnosti:
- Registry: jedinstveni registar agenata koji služi kao izvor istine i omogućuje izolaciju neodobrenih agenata.
- Access Control: svaki agent ima jedinstveni ID, što omogućuje preciznu kontrolu pristupa i primjenu sigurnosnih politika.
- Visualization: napredni dashboardi i analitika prikazuju povezanost agenata, korisnika i resursa, uz uvid u performanse i ROI.
- Interoperability: agenti se povezuju s aplikacijama i podacima koje zaposlenici koriste svakodnevno, od Worda i Excela do Dynamicsa.
- Security: Microsoft Defender i Purview štite od prijetnji, sprječavaju curenje podataka i omogućuju detaljnu reviziju interakcija agenata.
Agent 365 je dostupan unutar Microsoft 365 Admin Centra, a kroz Frontier program IT timovi mogu testirati nove mogućnosti i scenarije.
Primjena u poslovanju
Microsoft naglašava da se agenti koriste za produktivnost i transformaciju poslovnih procesa:
- Sales Development Agent autonomno radi na izgradnji pipelinea i personaliziranom pristupu klijentima.
- Workforce Insights Agent pruža menadžerima uvid u strukturu i dinamiku zaposlenika.
- Sigurnosni agenti integrirani su u Defender, Entra, Intune i Purview.
Ekosustav partnera
Agent 365 okuplja širok ekosustav partnera i agenata:
- Microsoftovi agenti iz Copilot Studija i Foundryja.
- Partneri poput Adobe, SAP, ServiceNow, Workday, NVIDIA i drugih.
- Open-source agenti dostupni na GitHubu, uključujući projekte iz Anthropica, LangChaina, OpenAI-a, Perplexityja i drugih.
Frontier Firm AI inicijativa
Pokrenuta je Frontier Firm AI inicijativa u suradnji s Harvardovim Digital Data Design Institutom (D³). Cilj je istražiti suradnju ljudi i umjetne inteligencije te osposobiti globalne poslovne lidere za transformaciju svojih organizacija. Među prvim sudionicima nalaze se Barclays, Nestlé, Mastercard i Eli Lilly.
Dodatne novosti
- Copilot u Outlooku: upravljanje e-mailovima i kalendarom glasom, uz opcije poput brzog sažimanja i odgovora.
- Edge for Business s Copilot Modeom: prvi sigurni enterprise AI preglednik s podrškom za višekorake radne procese.
- App Builder i Workflows Agent: alati za brzo kreiranje aplikacija i automatizaciju zadataka putem prirodnog jezika.
- Microsoft 365 Copilot Business: nova ponuda za mala i srednja poduzeća s manje od 300 korisnika, dostupna od prosinca po cijeni od 21 USD po korisniku mjesečno.
Microsoft 365 Copilot dobiva glasovne mogućnosti na svim platformama
Microsoft je proširio glasovne funkcionalnosti u Microsoft 365 Copilot aplikaciji, koje su ranije bile dostupne samo na mobilnim uređajima. Od sada se glas može koristiti i na desktopu, webu te unutar aplikacija kao što su Outlook, Word i PowerPoint. Uz to, uvedena je i nova opcija “Hey Copilot” – wake word koji omogućuje pokretanje glasovnog razgovora potpuno hands-free na Windows uređajima.
Glas kao prirodan način suradnje s Copilotom
Glasovne naredbe omogućuju korisnicima prirodnu, dvosmjernu komunikaciju s Copilotom.
- Brzo bilježenje ideja, priprema za sastanke ili izrada nacrta jednostavnim izgovaranjem naredbi.
- Copilot pretvara izgovorene riječi u strukturirane prijedloge, postavlja dodatna pitanja i predlaže sljedeće korake.
- Prema Microsoftu, korisnici se dvostruko više angažiraju kada koriste glas u odnosu na tekst.
Glas u Office aplikacijama
U Wordu i PowerPointu korisnici mogu kliknuti “Start a new voice chat” i započeti interaktivni razgovor s Copilotom. Glasovne funkcionalnosti omogućuju:
- Brainstorming novih ideja.
- Pregled i sažimanje dugih dokumenata.
- Postavljanje pitanja vezanih uz sadržaj dokumenta.
Outlook mobilna aplikacija
Na mobilnim uređajima glas posebno dolazi do izražaja. U Outlooku je dostupna opcija “Voice catch up” koja:
- Sažima nepročitane e-mailove.
- Omogućuje glasovno upravljanje radnjama poput odgovaranja, brisanja, arhiviranja i označavanja poruka.
- Dostupna je u ranoj verziji putem Apple TestFlight i Google Play Beta programa.
Hands-free iskustvo: “Hey Copilot”
Nova opcija omogućuje pokretanje glasovnog razgovora bez dodirivanja tipkovnice ili miša.
- Aktivira se izgovaranjem wake worda “Hey Copilot”.
- Radi kao opt-in funkcija na Windows uređajima kada je računalo otključano.
- Dostupna kroz Frontier program u narednim tjednima.
Windows prečaci
Za brži pristup glasovnim funkcijama uvedeni su i Windows prečaci:
- Dugim pritiskom na Copilot tipku.
- Na uređajima bez Copilot tipke, kombinacijom Win+C.
Otvara se mali kontroler za glasovne naredbe, koji ostaje na ekranu i omogućuje multitasking.
Pristupačnost i inkluzivnost
Glasovne funkcionalnosti doprinose inkluzivnosti i pristupačnosti:
- Podrška za korisnike s različitim potrebama i preferencijama.
- Mogućnost uključivanja/isključivanja titlova.
- Promjena brzine reprodukcije zvuka unutar glasovnog prozora.
Dostupnost
Glas u Microsoft 365 Copilot aplikaciji sada je općenito dostupan na desktopu (Windows i Mac) i webu.
- Funkcionalnost je podložna kapacitetu usluge.
- Korisnici će biti obaviješteni kada se približe dnevnom limitu.