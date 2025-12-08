Novi ekosustav Microsoftovih AI alata: Work IQ, Fabric IQ, Foundry IQ, Agent Factory, Agent 365...

Na nedavno održanoj konferenciji Microsoft Ignite predstavljen je cjelovit ekosustav alata i programa koji pokazuju kako umjetna inteligencija mijenja način rada i poslovanja

Stjepan Bilić ponedjeljak, 8. prosinca 2025. u 06:00

Iz Microsofta tvrde kako AI agenti više nisu samo jednostavni asistenti, već postaju dinamični suradnici integrirani u svakodnevne aplikacije, sustave i poslovne procese.

Inteligencijski slojevi i Copilot

Microsoft je predstavio Work IQ, Fabric IQ i Foundry IQ, slojeve koji agentima daju kontekst potreban za zaključivanje, djelovanje i stvaranje poslovne vrijednosti.

  • Work IQ povezuje podatke, memoriju i izvođenje zaključaka na temelju podataka ili dokaza (inferenciju) kako bi Copilot razumio korisnika, njegovu ulogu i organizaciju.
  • Fabric IQ omogućuje agentima da se povežu s podacima i aplikacijama u poslovnom okruženju.
  • Foundry IQ daje fleksibilnost u razvoju agenata i integraciji s postojećim sustavima.

Uz to, Copilot Chat postaje siguran AI chat za rad, dostupan svim korisnicima Microsoft 365, dok Agent Mode u Wordu, Excelu i PowerPointu omogućuje iterativan rad (rad između Copilota i korisnika u ciklusima: korak, povratna informacija, poboljšanje, novi prijedlog) čime postižu i kvalitetniju izradu dokumenata, tablica i prezentacija. U Teamsu, Copilot se uključuje u grupne razgovore, gdje agenti mogu voditi sastanke, bilježiti zadatke i povezivati se s aplikacijama poput Jira ili Asane.

Microsoft Agent Factory

Program Agent Factory osmišljen je kako bi organizacijama omogućio brži prijelaz iz faze eksperimentiranja u fazu provedbe.

  • Jedinstveni metered plan (tarifni plan s ograničenjem ili naplatom po korištenju) omogućuje izgradnju agenata uz pomoć Work IQ, Fabric IQ i Foundry IQ, koristeći Microsoft Foundry i Copilot Studio.
  • Agenti se mogu implementirati bilo gdje, uključujući Microsoft 365 Copilot, bez potrebe za početnim licenciranjem.
  • Organizacije mogu dobiti podršku od Forward Deployed Engineers (FDEs), stručnjaka koji rade izravno s timovima na razvoju produkcijskih AI rješenja.
  • Dostupna je i role-based obuka za povećanje AI pismenosti i ubrzavanje usvajanja tehnologije.

Agent Pre-Purchase Plan (P3) dodatno pojednostavljuje nabavu i planiranje troškova. Kupnjom Agent Commit Units (ACUs) u jednogodišnjem planu, organizacije dobivaju fleksibilan pristup Copilot Studio i Foundry uslugama, uz predvidljivije skaliranje.

Agent 365: kontrolna ploča za agente

Kako se broj agenata povećava, upravljanje postaje ključno. Agent 365 je centralno mjesto za sigurno implementiranje, organiziranje i nadzor agenata.

Pet glavnih funkcionalnosti:

  1. Registry: jedinstveni registar agenata koji služi kao izvor istine i omogućuje izolaciju neodobrenih agenata.
  2. Access Control: svaki agent ima jedinstveni ID, što omogućuje preciznu kontrolu pristupa i primjenu sigurnosnih politika.
  3. Visualization: napredni dashboardi i analitika prikazuju povezanost agenata, korisnika i resursa, uz uvid u performanse i ROI.
  4. Interoperability: agenti se povezuju s aplikacijama i podacima koje zaposlenici koriste svakodnevno, od Worda i Excela do Dynamicsa.
  5. Security: Microsoft Defender i Purview štite od prijetnji, sprječavaju curenje podataka i omogućuju detaljnu reviziju interakcija agenata.

Agent 365 je dostupan unutar Microsoft 365 Admin Centra, a kroz Frontier program IT timovi mogu testirati nove mogućnosti i scenarije.

Primjena u poslovanju

Microsoft naglašava da se agenti koriste za produktivnost i transformaciju poslovnih procesa:

  • Sales Development Agent autonomno radi na izgradnji pipelinea i personaliziranom pristupu klijentima.
  • Workforce Insights Agent pruža menadžerima uvid u strukturu i dinamiku zaposlenika.
  • Sigurnosni agenti integrirani su u Defender, Entra, Intune i Purview.

Ekosustav partnera

Agent 365 okuplja širok ekosustav partnera i agenata:

  • Microsoftovi agenti iz Copilot Studija i Foundryja.
  • Partneri poput Adobe, SAP, ServiceNow, Workday, NVIDIA i drugih.
  • Open-source agenti dostupni na GitHubu, uključujući projekte iz Anthropica, LangChaina, OpenAI-a, Perplexityja i drugih.

Frontier Firm AI inicijativa

Pokrenuta je Frontier Firm AI inicijativa u suradnji s Harvardovim Digital Data Design Institutom (D³). Cilj je istražiti suradnju ljudi i umjetne inteligencije te osposobiti globalne poslovne lidere za transformaciju svojih organizacija. Među prvim sudionicima nalaze se Barclays, Nestlé, Mastercard i Eli Lilly.

Dodatne novosti

  • Copilot u Outlooku: upravljanje e-mailovima i kalendarom glasom, uz opcije poput brzog sažimanja i odgovora.
  • Edge for Business s Copilot Modeom: prvi sigurni enterprise AI preglednik s podrškom za višekorake radne procese.
  • App Builder i Workflows Agent: alati za brzo kreiranje aplikacija i automatizaciju zadataka putem prirodnog jezika.
  • Microsoft 365 Copilot Business: nova ponuda za mala i srednja poduzeća s manje od 300 korisnika, dostupna od prosinca po cijeni od 21 USD po korisniku mjesečno.

Microsoft 365 Copilot dobiva glasovne mogućnosti na svim platformama

Microsoft je proširio glasovne funkcionalnosti u Microsoft 365 Copilot aplikaciji, koje su ranije bile dostupne samo na mobilnim uređajima. Od sada se glas može koristiti i na desktopu, webu te unutar aplikacija kao što su Outlook, Word i PowerPoint. Uz to, uvedena je i nova opcija “Hey Copilot” – wake word koji omogućuje pokretanje glasovnog razgovora potpuno hands-free na Windows uređajima.

Glas kao prirodan način suradnje s Copilotom

Glasovne naredbe omogućuju korisnicima prirodnu, dvosmjernu komunikaciju s Copilotom.

  • Brzo bilježenje ideja, priprema za sastanke ili izrada nacrta jednostavnim izgovaranjem naredbi.
  • Copilot pretvara izgovorene riječi u strukturirane prijedloge, postavlja dodatna pitanja i predlaže sljedeće korake.
  • Prema Microsoftu, korisnici se dvostruko više angažiraju kada koriste glas u odnosu na tekst.

Glas u Office aplikacijama

U Wordu i PowerPointu korisnici mogu kliknuti “Start a new voice chat” i započeti interaktivni razgovor s Copilotom. Glasovne funkcionalnosti omogućuju:

  • Brainstorming novih ideja.
  • Pregled i sažimanje dugih dokumenata.
  • Postavljanje pitanja vezanih uz sadržaj dokumenta.

Outlook mobilna aplikacija

Na mobilnim uređajima glas posebno dolazi do izražaja. U Outlooku je dostupna opcija “Voice catch up” koja:

  • Sažima nepročitane e-mailove.
  • Omogućuje glasovno upravljanje radnjama poput odgovaranja, brisanja, arhiviranja i označavanja poruka.
  • Dostupna je u ranoj verziji putem Apple TestFlight i Google Play Beta programa.

Hands-free iskustvo: “Hey Copilot”

Nova opcija omogućuje pokretanje glasovnog razgovora bez dodirivanja tipkovnice ili miša.

  • Aktivira se izgovaranjem wake worda “Hey Copilot”.
  • Radi kao opt-in funkcija na Windows uređajima kada je računalo otključano.
  • Dostupna kroz Frontier program u narednim tjednima.

Windows prečaci

Za brži pristup glasovnim funkcijama uvedeni su i Windows prečaci:

  • Dugim pritiskom na Copilot tipku.
  • Na uređajima bez Copilot tipke, kombinacijom Win+C.
    Otvara se mali kontroler za glasovne naredbe, koji ostaje na ekranu i omogućuje multitasking.

Pristupačnost i inkluzivnost

Glasovne funkcionalnosti doprinose inkluzivnosti i pristupačnosti:

  • Podrška za korisnike s različitim potrebama i preferencijama.
  • Mogućnost uključivanja/isključivanja titlova.
  • Promjena brzine reprodukcije zvuka unutar glasovnog prozora.

Dostupnost

Glas u Microsoft 365 Copilot aplikaciji sada je općenito dostupan na desktopu (Windows i Mac) i webu.

  • Funkcionalnost je podložna kapacitetu usluge.
  • Korisnici će biti obaviješteni kada se približe dnevnom limitu.


Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi