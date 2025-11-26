WhatsApp od siječnja gasi mogućnost razgovora s Copilotom

Opcija lansirana krajem 2024. godine, kojom se s Microsoftovim Copilotom moglo čavrljati putem WhatsAppa, bit će ugašena 15. siječnja 2026., a sve zbog promjene uvjeta poslovanja Mete

Sandro Vrbanus srijeda, 26. studenog 2025. u 15:09

Microsoftov AI chatbot Copilot više neće biti moguće kontaktirati putem WhatsAppa od 15. siječnja sljedeće godine, službeno je potvrđeno ovoga tjedna, iako se o tome nagađalo posljednjih mjesec dana. Naime, iz Mete su odlučili promijeniti uvjete korištenja svoje platforme za dopisivanje i Business API‑a te tom promjenom onemogućiti korištenje generičkih AI chatbotova (tj. AI asistenata opće namjene) putem rješenja WhatsApp Business.

Ostaje samo Meta AI

Ta je odluka objavljena prošloga mjeseca i na nju su odmah reagirali iz OpenAI-ja, najavivši da njihov ChatGPT više neće biti moguće dodati u WhatsApp i tamo se s njime dopisivati. Sada je i iz Microsofta potvrđeno da će navedena promjena utjecati i na Copilot. Posljednji datum kad će Copilot biti dostupan u WhatsAppu je 15. siječnja, kada na snagu stupaju nova pravila, a korisnike se upućuje da i prije toga prijeđu na neku drugu platformu – tj. da Copilot koriste unutar vlastitih aplikacija za iOS i Android, putem web sučelja ili unutar Windowsa.

Nažalost, onima koji imaju povijest razgovora s Copilotom na WhatsAppu neće biti omogućeno da je prenesu u novu aplikaciju. Jedina opcija im je izvoz razgovora iz WhatsAppa u tekstualnom obliku, a to se mora učiniti prije navedenoga datuma.

Copilot je na WhatsApp stigao krajem 2024. godine, a "suživot" je potrajao manje od godine i pol. Nakon siječnja, jedini chatbot unutar te popularne aplikacije za dopisivanje ostat će njihov vlastiti Meta AI, koji se nalazi u WhatsAppu i nemoguće ga je odatle ukloniti.



Naš favorit mjeseca

Pro-Ject & Elipson

Izvrsna kombinacija gramofona Pro-Ject Debut Carbon EVO i aktivnih zvučnika Elipson Horus 6 Active BT – jednostavan sistem sa odličnim hi-fi zvukom koji preporučujemo svakome tko voli topli zvuk vinila. Dovoljno je spojiti gramofon i zvučnike, bez potrebe za dodatnim pojačalom.

Kupi

Snažni i profinjeni Hi-Fi zvučnici.

Akcija

FOCAL Vestia N3

Vestia No3 je elegantan trostazni samostojeći zvučnik koji pruža izvanredne performanse. Slijedeći trag modela Aria 936, Vestia No3 donosi linearno i iznimno neutralno slušanje.

2.099 € 2.999 € Akcija

Vodeći model NAD-ove klasične serije integriranih pojačala.

Akcija

NAD C 399 pojačalo

Bluetooth ulaz s Hi-res AptX®Adaptive tehnologijom, 3 digitalna ulaza s koaksijalnim i Toslink prikljuccima, DAC s ESS ES9038K2M DAC cipom, 4 analogna ulaza ukljucujuci MM phono stage, Class G topologija pojacala za ultra nisku distorziju, izlazna snaga 90W po kanalu pri 8O, 150W pri 4O.

1.759 € 2.199 € Akcija

KEF Music Integrity Engine.

Akcija

KEF LSX II LT

Ugradena snaga pojacala 200W Max rezolucija izvora Do 24bit/384kHz DSD Wireless platforma W2 bežicna platforma Podržani streaming protokoli AirPlay 2 Google Chromecast UPnP kompatibilno Bluetooth 5.0 Streaming usluge Spotify Tidal Amazon Music Qobuz Deezer QQ Music Internet radio

799 € 999 € Kupi