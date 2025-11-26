WhatsApp od siječnja gasi mogućnost razgovora s Copilotom

Microsoftov AI chatbot Copilot više neće biti moguće kontaktirati putem WhatsAppa od 15. siječnja sljedeće godine, službeno je potvrđeno ovoga tjedna, iako se o tome nagađalo posljednjih mjesec dana. Naime, iz Mete su odlučili promijeniti uvjete korištenja svoje platforme za dopisivanje i Business API‑a te tom promjenom onemogućiti korištenje generičkih AI chatbotova (tj. AI asistenata opće namjene) putem rješenja WhatsApp Business.

Ostaje samo Meta AI

Ta je odluka objavljena prošloga mjeseca i na nju su odmah reagirali iz OpenAI-ja, najavivši da njihov ChatGPT više neće biti moguće dodati u WhatsApp i tamo se s njime dopisivati. Sada je i iz Microsofta potvrđeno da će navedena promjena utjecati i na Copilot. Posljednji datum kad će Copilot biti dostupan u WhatsAppu je 15. siječnja, kada na snagu stupaju nova pravila, a korisnike se upućuje da i prije toga prijeđu na neku drugu platformu – tj. da Copilot koriste unutar vlastitih aplikacija za iOS i Android, putem web sučelja ili unutar Windowsa.

Nažalost, onima koji imaju povijest razgovora s Copilotom na WhatsAppu neće biti omogućeno da je prenesu u novu aplikaciju. Jedina opcija im je izvoz razgovora iz WhatsAppa u tekstualnom obliku, a to se mora učiniti prije navedenoga datuma.

Copilot je na WhatsApp stigao krajem 2024. godine, a "suživot" je potrajao manje od godine i pol. Nakon siječnja, jedini chatbot unutar te popularne aplikacije za dopisivanje ostat će njihov vlastiti Meta AI, koji se nalazi u WhatsAppu i nemoguće ga je odatle ukloniti.