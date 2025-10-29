Prvi vizualni prikaz domaćeg digitalnog ekosustava

U petak, 24. listopada 2025., u sklopu konferencije Somo Borac, predstavljen je prvi hrvatski digitalni landscape – sveobuhvatan prikaz ključnih aktera domaće digitalne industrije

Bug.hr srijeda, 29. listopada 2025. u 20:51

Predavanje pod nazivom „Znate li s kim zapravo surađujete?“ održao je Ivan Pleše iz ATLa, ujedno i predsjednik Adtech radne skupine Hrvatske udruge digitalnih izdavača (HUDI). U svom je izlaganju Pleše predstavio ključne uvide proizašle iz rada radne skupine koji je rezultirao vizualnim prikazom domaćeg digitalnog ekosustava – od oglašivača i agencija, preko tehnoloških rješenja i platformi, do izdavača.

Digitalni landscape pruža uvid u kompleksan sustav povezanosti oglašivača, agencija, tehnoloških partnera i izdavača te doprinosi većoj transparentnosti, razumijevanju tržišnih odnosa i profesionalizaciji industrije. Projekt predstavlja važan korak prema boljoj suradnji među svim sudionicima i postavlja temelje za daljnji razvoj hrvatskog digitalnog tržišta.

“Prvi put u povijesti hrvatskog tržišta, napravili smo cjelokupni pregled ekosustava display oglašavanja, svih sudionika koji su na tržištu prisutni te koji na njega svojim poslovanjem utječu. Inicijativa za ideju ima povećati međusobnu transparentnost i uključivost svih sudionika i segmenata tržišta. Kroz samu inicijativu, otkrili smo i neke poprilično zabrinjavajuće podatke, poput toga da u ključnim kategorijama ekosustava manje od trećine sudionika posluje po zakonima i regulativama RH. Upravo takvo stanje tržišta domaće tvrtke u ekosustavu koje predstavljaju manjinu stavlja u vrlo nepovoljan tržišni položaj.  Izostanak jednakih pravila, iste razine transparentnosti, pridržavanja tržišnih standarda, zakona, regulativa i fer poslovnih praksi od svih sudionika, onemogućuje pravilan rast i razvoj samog tržišta. Nadamo se kako je ovaj landscape jedan važan korak koji će potaknuti aktivnosti koje mogu pomoći da se ta situacija promijeni i da tržište dobije šansu za pravilan razvoj”, poručuje Ivan Pleše.

Ivan Pleše, predsjednik Adtech radne skupine Hrvatske udruge digitalnih izdavača
Predstavljanje digitalnog landscapea označava važan iskorak za domaću industriju jer po prvi put donosi strukturiran i javno dostupan pregled tržišta display oglašavanja u Hrvatskoj, izrađen po uzoru na slične projekte u razvijenim europskim digitalnim ekosustavima. Landscape će služiti kao referentna točka svima koji djeluju u području digitalnog marketinga, oglašavanja i medijske tehnologije – od stručnjaka i agencija, do izdavača i oglašivača.

Projekt je razvijen u okviru HUDI Adtech radne skupine, koja okuplja stručnjake iz područja tehnologije, oglašavanja i digitalnih medija s ciljem poticanja razmjene znanja, etičkih standarda i transparentnosti u digitalnom oglašavanju.

