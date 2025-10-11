Kako je emotikon ✨ postao neslužbenim simbolom umjetne inteligencije

Emotikon "iskre" postao je sveprisutni simbol za funkcije pokretane umjetnom inteligencijom u aplikacijama, a za sve je kriva tehnološka industrija koja ga gura gdje treba i gdje ne treba

Ovih nam je dana pozornost privukla jedna objava s X-a (Twittera) o tome kako gotovo sve aplikacije povezane s umjetnom inteligencijom, kao i AI funkcije u mnogim softverskim rješenjima, koriste istu ili vrlo sličnu ikonu – "iskru" preuzetu iz univerzalnog emotikona "Sparkles": ✨. Dizajner Jay Dwivedi primijetio je tu slučajnost pa složio kompilaciju od 12 ikona AI aplikacija, uz još njih nekoliko koje postoje na službenim trgovinama, sve sa sličnim vizualnim izvorištem.

Zapitali smo se stoga zašto je uopće stilizirani znak iskre postao neslužbenim simbolom umjetne inteligencije i pokušali to istražiti. Istraga je trajala vrlo kratko – naime, pokazalo se da su se mnogi to već zapitali i došli do manje-više cijele povijesti povezanosti emotikona ✨ i AI-a.

Povijest emotikona

Emotikon "sparkles" (✨), zamišljen je kako bi dočaravao ljepotu, sreću ili služio za naglašavanje riječi. Izvorno potječe iz japanskih manga i animea, gdje se koristio za prikaz ljepote i čistoće. Jedan je to s popisa od prvih 176 standardiziranih emotikona koje je još 1998. i 1999. formalizirao japanski NTT DoCoMo. U Unicode je službeno dodan 2010. godine, a njegova popularnost je rasla, da bi 2021. postao treći najkorišteniji emotikon na Twitteru. Prvotna namjena na društvenim mrežama bila mu je prenošenje pozitivnih osjećaja poput ljubavi, sreće i uzbuđenja, a kako vidimo, posljednjih je godina postao neslužbeni simbol za umjetnu inteligenciju.

Prvi službeni popis emotikona NTT DoCoMo

Tehnološki divovi poput Googlea, OpenAI-ja, Microsofta, Spotifya i Zooma počeli su ga koristiti kako bi označili nove značajke koje pokreću AI algoritmi. Primjerice, Spotify ga koristi za svoju funkciju "smart shuffle" koja preporučuje pjesme, dok ga Google integrira kao vodeni žig u AI generirane slike s alata Gemini.​

Ova praksa postala je toliko raširena da je, prema podacima iz kolovoza 2024., najmanje sedam od deset najvećih softverskih tvrtki po tržišnoj kapitalizaciji koristilo emotikon "sparkles" uz svoje AI alate. Trend je započeo suptilno, s ranim primjerima poput aplikacije Google Photos koja je ga je 2020. godine dodala na ikonu za automatsko poboljšanje fotografija, a potom i Twittera koji ga je još 2018. koristio za prebacivanje između algoritamskog i kronološkog prikaza objava.​​

Neke od ranih primjena u Googleovom ekosustavu

Od magije do marketinga

Glavni razlog za odabir ovog simbola leži u pokušaju da se umjetna inteligencija prikaže kao "magična" tehnologija. Budući da mnogi korisnici ne razumiju složene procese koji stoje iza AI-ja, emotikon iskre ili zvjezdice sugerira da se nešto događa "kao čarolijom". Marketinški stručnjaci vjeruju da ovaj pristup čini tehnologiju manje zastrašujućom i potiče korisnike na isprobavanje novih funkcija. Drugi razlog za njegovu široku primjenu jest jednostavna činjenica da su ga razne platforme već počele koristiti, pa je s vremenom postao prepoznatljiv korisnicima – i tako dolazimo do situacije gdje više od desetak popularnih aplikacija ima gotovo identične ikone.

x / @JayDwivedi_

Simbol bez jasnog značenja

Unatoč širokoj primjeni u tehnološkoj industriji, istraživanja pokazuju da korisnici ne povezuju nužno ovaj emotikon s umjetnom inteligencijom. Studija koju je provela Nielsen Norman Group početkom 2024. godine otkrila je da ispitanici ovaj simbol uglavnom povezuju s "optimizacijom" ili spremanjem omiljenih stavki, a niti jedan sudionik nije spomenuo AI.

Problem leži u tome što se isti simbol koristi i za potpuno nepovezane funkcije, pa mu se značenje gubi u šumi različitih primjena. Dakle – ono što tehnološka industrija misli da je postigla njegovim korištenjem možda krajnjim korisnicima i nije sasvim očito, odnosno pokazuje se da ✨ ne prenosi uvijek željenu poruku niti je u svijesti "običnog" korisnika nužno povezan s AI-jem.

Za kraj priče o ovom emotikonu donosimo i jedan osobni pogled na nju, iz pera (tj. kamere) Davida Imela, producenta s YouTube kanala MKBHD. On je video priču o slavnoj iskrici snimio jer ga, kaže, živcira što je AI industrija "otela" njegov najdraži emoji.