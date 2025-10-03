Osvježene ikone za Microsoft 365 odražavaju dublju integraciju umjetne inteligencije

Korisnike Microsoftovih uredskih aplikacija dočekat će niz novih ikona, redizajniranih prvi put nakon 2018. godine, s novom erom rada i umjetne inteligencije na umu, uz zadržavanje poznatih simbola

Sandro Vrbanus petak, 3. listopada 2025. u 08:12

Microsoft je predstavio osvježeni vizualni identitet za svoje aplikacije unutar paketa Microsoft 365, donoseći male, ali značajne promjene u dizajnu ikona. Iz tvrtke poručuju da promjene ikonografije "nisu samo estetske, već simboliziraju pomak prema suradnji čovjeka i umjetne inteligencije te fluidnom ostvarivanju ciljeva unutar cjelokupnog Microsoftovog ekosustava". Nove ikone simboliziraju "etos utemeljen na povezanosti, koherentnosti i fluidnoj suradnji", poruka je iz kompanije, slična onoj koju je nedavno s redizajniranim logotipom najavio i Google.

Suradnja čovjeka i AI

Iako su se slični principi vodilje koristili i prilikom posljednjeg redizajna deset temeljnih Office aplikacija 2018. godine, njihovo se značenje danas promijenilo. Tada je naglasak bio na vizualnoj dosljednosti i povezanom izgledu na različitim platformama i uređajima, dok se danas fokusira na "neometan protok ljudske namjere" kroz sve alate unutar Microsoft 365 platforme, što predstavlja temeljnu promjenu paradigme.

Rad novog doba podrazumijeva interakciju ne samo između ljudi, već i između čovjeka i umjetne inteligencije. U središtu te promjene je Copilot, sveprisutni Microsoftov AI asistent koji objedinjuje sve aplikacije, pa je i novi dizajnerski jezik prilagođen njegovom već postojećem vizualnom identitetu.

Nove ikone dizajnirane su s ciljem da korisniku daju osjećaj fluidnosti i zaigranosti, istovremeno bivajući jednostavnije, intuitivnije i pristupačnije. Njihove boje i oblici redefinirani su kako bi se stvorio kohezivan i prepoznatljiv sustav, stvoren je novi, moderniji i dinamičniji izgled, ali uz zadržavanje prepoznatljivosti pojedinih aplikacija.

Jednostavnije, ali prepoznatljive

Među ključnim promjenama ističe se grafičko pojednostavljenje. Primjerice, ikona za Word sada ima tri vodoravne trake umjesto prijašnje četiri. Oštri rubovi zamijenjeni su mekšim, fluidnijim oblicima i oblinama, dok je paleta boja profinjenija.

Microsoft je opak odlučio zadržati prepoznatljive slovne oznake na ikonama, poput slova W za Word, X za Excel i slično. Iako se o njihovom zadržavanju vodila rasprava, procijenjeno je da je njihova vrijednost za prepoznatljivost brenda presnažna. Naposlijetku su zadržane, ali vizualno modernizirane i usklađene s cjelokupnim novim dizajnom, čime se održava nasljeđe uz istovremeno prihvaćanje budućnosti – zaključuje tim Microsoftovih dizajnera koji je radio na ovom osvježenju vizualnog identiteta. Promjene će postupno zahvatiti sve korisnike paketa Microsoft 365 na svim dostupnim platformama, počevši već od sada.

Povijest vizualnog identiteta Office ikona
Povijest vizualnog identiteta Office ikona


Streaming pojačalo za najzahtjevnije slušatelje.

Akcija

WiiM Amp Ultra silver

WiiM Amp Ultra streaming pojačalo s 2x100W snage pri 8Ω i Class-D PFFB tehnologijom pruža čist i detaljan zvuk. Nudi HDMI ARC, optički, RCA, sub izlaz, USB audio, Bluetooth 5.3 i Wi-Fi 6, ugrađeni DAC, EQ, multi-room podršku i 3,5” zaslon te podršku za vodeće streaming servise.

2.549 € 599 € Akcija

Gen2 Folded Motion® XT visokotonac.

Akcija

MARTIN LOGAN Motion XT F100

Samostojeći zvučnik, frekvencijskog odziva 31Hz–25kHz, osjetljivosti 92dB i impedancije 4Ω. Opremljen Gen2 Obsidian Folded Motion XT visokotoncem, 6.5” Kevlar® srednjetoncem i tri 6.5” aluminijska woofera. Snaga pojačala 20–450W.

4.999 € 5.579 € Akcija

12. generacija Uni-Q® drivera s MAT™ tehnologijom.

Akcija

KEF R3 META

R3 Meta trosmjerni zvučnik za police dijeli iste pokretačke snage kao vrhunski R11 Meta. Sadrži 12. generaciju Uni-Q® drajvera s MAT™ i snažnim 16,5 cm hibridnim aluminijskim bas drajverom.

2.069 € 2.300 € Akcija

Jednostavan multiroom sustav.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi

1.999 € 2.499 € Akcija

Dali tradicija u elegantnom izdanju.

Akcija

DALI Oberon 7

Podnostojeći zvučnici, frekvencijski odziv 36 - 26,000 Hz, 6 ohma, SPL 110dB, preporučena snaga pojačala 30 - 180 W, low frequency driver sa konusom od drvenih vlakana.

999 € 1.199 € Akcija

Potpuno automatizirani gramofon s podkonstrukcijom.

Akcija

PRO-JECT Automat A2 2M Red

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina 33/45/78 RPM. Potpuno automatski s prigušenim aluminijskim platom, 8,3” tonarmom (211 mm, previs 19,5 mm). Wow & flutter 0,12–0,14%, odskakanje 0,22–0,27%, omjer signal/šum 74 dB.

1.099 € 1.153,33 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi