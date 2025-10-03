Osvježene ikone za Microsoft 365 odražavaju dublju integraciju umjetne inteligencije

Korisnike Microsoftovih uredskih aplikacija dočekat će niz novih ikona, redizajniranih prvi put nakon 2018. godine, s novom erom rada i umjetne inteligencije na umu, uz zadržavanje poznatih simbola

Microsoft je predstavio osvježeni vizualni identitet za svoje aplikacije unutar paketa Microsoft 365, donoseći male, ali značajne promjene u dizajnu ikona. Iz tvrtke poručuju da promjene ikonografije "nisu samo estetske, već simboliziraju pomak prema suradnji čovjeka i umjetne inteligencije te fluidnom ostvarivanju ciljeva unutar cjelokupnog Microsoftovog ekosustava". Nove ikone simboliziraju "etos utemeljen na povezanosti, koherentnosti i fluidnoj suradnji", poruka je iz kompanije, slična onoj koju je nedavno s redizajniranim logotipom najavio i Google.

Suradnja čovjeka i AI

Iako su se slični principi vodilje koristili i prilikom posljednjeg redizajna deset temeljnih Office aplikacija 2018. godine, njihovo se značenje danas promijenilo. Tada je naglasak bio na vizualnoj dosljednosti i povezanom izgledu na različitim platformama i uređajima, dok se danas fokusira na "neometan protok ljudske namjere" kroz sve alate unutar Microsoft 365 platforme, što predstavlja temeljnu promjenu paradigme.

Rad novog doba podrazumijeva interakciju ne samo između ljudi, već i između čovjeka i umjetne inteligencije. U središtu te promjene je Copilot, sveprisutni Microsoftov AI asistent koji objedinjuje sve aplikacije, pa je i novi dizajnerski jezik prilagođen njegovom već postojećem vizualnom identitetu.

Nove ikone dizajnirane su s ciljem da korisniku daju osjećaj fluidnosti i zaigranosti, istovremeno bivajući jednostavnije, intuitivnije i pristupačnije. Njihove boje i oblici redefinirani su kako bi se stvorio kohezivan i prepoznatljiv sustav, stvoren je novi, moderniji i dinamičniji izgled, ali uz zadržavanje prepoznatljivosti pojedinih aplikacija.

Jednostavnije, ali prepoznatljive

Među ključnim promjenama ističe se grafičko pojednostavljenje. Primjerice, ikona za Word sada ima tri vodoravne trake umjesto prijašnje četiri. Oštri rubovi zamijenjeni su mekšim, fluidnijim oblicima i oblinama, dok je paleta boja profinjenija.

Microsoft je opak odlučio zadržati prepoznatljive slovne oznake na ikonama, poput slova W za Word, X za Excel i slično. Iako se o njihovom zadržavanju vodila rasprava, procijenjeno je da je njihova vrijednost za prepoznatljivost brenda presnažna. Naposlijetku su zadržane, ali vizualno modernizirane i usklađene s cjelokupnim novim dizajnom, čime se održava nasljeđe uz istovremeno prihvaćanje budućnosti – zaključuje tim Microsoftovih dizajnera koji je radio na ovom osvježenju vizualnog identiteta. Promjene će postupno zahvatiti sve korisnike paketa Microsoft 365 na svim dostupnim platformama, počevši već od sada.