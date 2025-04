Amazon odustaje od prikaza carina nakon napada Bijele kuće

Amazon se nedavno našao se pod oštrom kritikom Bijele kuće nakon što su se pojavili izvještaji o planu tvrtke da kupcima prikaže koliki dio cijene proizvoda čine američke carine, posebno one uvedene za vrijeme administracije predsjednika Donalda Trumpa. Administracija je takav potez odmah osudila kao politički motiviran.

Brza i oštra reakcija

Kontroverza je započela izvještajem portala Punchbowl News, koji je sugerirao da Amazon namjerava uz konačnu cijenu proizvoda, prilikom naplate, jasno istaknuti i iznos koji se odnosi na carine. Reakcija iz Washingtona bila je brza i oštra. Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, opisala je navodni plan kao "neprijateljski i politički čin". "Gdje je bila ta transparentnost tijekom inflacijske krize pod Bidenovom administracijom?" upitala je Leavitt, dovodeći u pitanje motive i vrijeme Amazonove navodne inicijative te optužujući tvrtku za pokušaj "potkopavanja napora da se Kina pozove na odgovornost" kroz trgovinsku politiku.

Prikazivanju troškova "preliminarno"

Suočen s ovakvim pritiskom, Amazon je brzo izdao pojašnjenje. Glasnogovornik tvrtke izjavio je za The Guardian da su razgovori o prikazivanju troškova vezanih uz carine bili "preliminarni" i odnosili su se isključivo na Amazon Haul, zasebnu platformu za povoljniju kupnju koju tvrtka trenutno pilotira. Naglasili su kako ne postoje trenutni planovi za implementaciju prikaza informacija o utjecaju carina na glavnoj Amazonovoj maloprodajnoj platformi. "To se nikada nije odobrilo i neće se dogoditi," rekao je glasnogovornik Tim Doyle za The Hill.

Unatoč Amazonovom demantiju, vijest je uznemirila investitore. Dionice Amazona zabilježile su pad od oko 2% tijekom trgovanja 29. travnja, odražavajući zabrinutost zbog mogućih političkih posljedica i šire ekonomske nesigurnosti proizašle iz promjena u trgovinskoj politici, kako je izvijestio Reuters.

Bezos "dobar dečko"

Napetost se, čini se, smirila nakon izravne komunikacije. Predsjednik Trump kasnije je izjavio novinarima da je razgovarao s osnivačem Amazona, Jeffom Bezosom. "Sjajno, Jeff Bezos je bio vrlo ljubazan, bio je sjajan. Riješio je problem vrlo brzo. I učinio je pravu stvar, on je dobar dečko," rekao je Trump, signalizirajući da je zadovoljan Amazonovim odustajanjem od plana.