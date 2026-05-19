Apple potvrdio datum WWDC-a 2026

Osim predstavljanja novih verzija operacijskih sustava, očekuje se i da će Apple velik dio događaja posvetiti pametnijoj Siri

Apple je službeno potvrdio da će se ovogodišnja developerska konferencija WWDC 2026 održati od 8. do 12. lipnja. Konferencija tradicionalno započinje velikim uvodnim keynoteom na kojem Apple predstavlja nove verzije svojih operativnih sustava – iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27, macOS 27, tvOS 27 i visionOS 27

Konferencija inače nosi slogan “Coming bright up”, a posebna pažnja ove bi godine mogla biti usmjerena na novu i pametniju verziju Siri pogonjenu AI-em, o čemu se priča već neko vrijeme.

Zanimljivo je i da bi ovo mogao biti jedan od posljednjih keynoteova na WWDC-u koje će kao izvršni direktor tvrtke voditi Tim Cook. Sve će, kao i inače, biti moguće pratiti uživo putem Appleove službene stranice, YouTubea i Apple TV-a.