Bezosov Blue Origin prodaje prvu kartu za suborbitalni let raketom New Shepard

Prva raketa Blue Origina New Shepard koja će u svojoj putničkoj kapsuli imati žive ljude trebala bi poletjeti u srpnju. Prvi astronaut skupo će platiti zadovoljstvo takvog svemirskog leta

20. srpnja ove godine svemirska kompanija Jeffa Bezosa Blue Origin svojom će raketom New Shepard u svemir poslati prve astronaute. Osim profesionalaca koje će kompanija odrediti, na ovom će letu u putničkoj kapsuli biti i jedno mjesto rezervirano za pobjednika dražbe. Ona je pokrenuta 5. svibnja, a bit će zaključena 12. lipnja. Onaj tko do tada ponudi najveći iznos postat će prvi civilni astronaut u organizaciji Blue Origina.

Kratkotrajni svemirski turizam

Nakon prvog kruga licitacije "na slijepo" cijena karte premašila je milijun dolara, a u danima nakon što je licitacija postala javna, odnosno nakon što se doznalo koliko su potencijalni putnici spremni ponuditi, premašila je i 2,8 milijuna dolara.

Na ovaj će način sletiti prvi svemirski turisti iz rakete New Shepard

Blue Origin inače je svojom 18 metara dugom raketom New Shepard uspješno letio već 15 puta, i to na način da ju je lansirao u nebo, središnji potisnik spustio na tlo vertikalno, a kapsulu za teret ili putnike prizemljio uz pomoć padobrana. Cijeli let, za koji se sada prodaje jedna karta, potrajat će oko 11 minuta, a u najvišoj točki iznad Zemlje dotaknut će zamišljenu Kármánovu liniju na visini od 100 kilometara, koja se obično smatra rubom svemira.

Sav prihod od prodaje ovog skupog turističkog aranžmana Blue Origin će donirati svojoj dobrotvornoj organizaciji Club for the Future, čiji je zadatak inspirirati mlade na karijeru u nekom od STEM područja.

Raketa New Shepard osmišljena je kao u potpunosti višestruko iskoristiva svemirska letjelica. Osnovna joj je namjena suborbitalni svemirski turizam, a ranije je najavljeno da će, jednom kada takvi letovi postanu standardni, karta koštati oko 200.000 dolara. U putničku kapsulu tada će biti moguće ukrcati do šestero svemirskih putnika. Oni će biti okruženi velikim prozorima kako bi mogli uživati u pogledu na Zemlju s visine od stotinjak kilometara, u nekoliko minuta koliko će provesti u bestežinskom stanju.