BFS 2021: Ove godine Hrvatska će dobiti još jednog jednoroga

Sudionici prve današnje panel rasprave bili su predstavnici istaknutih kompanija domaće ICT scene: Tajana Barančić, dugogodišnja predsjednica CISEx-a, Damir Sabol, osnivač i CEO Photomatha, Srđan Kovačević, suosnivač i CEO Orqe te Petar Dučić, Engineering Director u Infobipu. Moderator je bio Petar Štefanić.

Srđan Kovačević iz Orqe opisao je njihov poslovni put, od razvoja rješenja za druge kompanije, preko vlastitih naočala za upravljanje dronovima, pa sve do orijentacije na napredne tehnologije prijenosa videa za vojnu industriju. Za te namjene odnedavno imaju čak i ured u Washingtonu, a ovoga tjedna zatvorili su i novu veliku investiciju.

Tajana Barančić procijenila je, na temelju svojeg iskustva i anketa, da će ukupni prihodi IT sektora u Hrvatskoj u prošloj godini biti oko 10% veći nego u godini prije. Prema njezinim informacijama, Hrvatska bi u 2021. godini trebala dobiti još jednog jednoroga, tvrtku čija će valuacija premašiti milijardu dolara!

Damir Sabol potvrdio je, pak, da su se prihodi Photomatha udeseterostručili u 2020. godini – doduše, krenuli su s relativno niske razine prihoda. Monetizacija njihove aplikacije pokazala je da se od takvih rješenja može zarađivati na globalnom tržištu.

Photomath je tako postao jedan od rijetkih "profitera" koronakrize, a zbog rastućeg trenda školovanja od kuće njihovu aplikaciju za rješavanje zadataka iz matematike otvara oko pet milijuna korisnika svakog dana.

Infobip trenutačno zapošljava gotovo tri tisuće ljudi i postao je prvi hrvatski "unicorn", kompanija vrijednosti preko milijardu dolara. Samo u 2020. godini otvorili su dva development huba i zaposlili oko 700 ljudi, od čega 230 u inženjerskom odjelu. Rast prihoda i dalje im je oko 30-40% godišnje, a niti krizna godina nije bila iznimka. Osim toga uspjeli su zaključiti i veliku investiciju te preuzeti svojeg najvećeg rivala, OpenMarket.

Ubrzani razvoj sektora donosi i probleme, kao što su nedostatak stručne radne snage o kojem se priča već godinama. Prošle godine u Hrvatskoj je osnovano preko 500 obrta vezanih uz IT te oko 700 tvrtki, dakle 4-5 tisuća ljudi se godišnje u ovu industriju može dovesti, kaže Tajana Barančić. Društvene mreže i platforme za traženje zaposlenja i dalje su, bez obzira na to, prepune oglasa za developere i druge IT stručnjake.

Naravno, osim developera industrija traži i inženjere, dizajnere, artiste, odnosno, ovisno o kompaniji, vrlo širok spektar novih zaposlenika. Orqa je, kaže Srđan Kovačević, pravo "inženjersko igralište" a proizvodi koje oni rade morali bi svakog pravog inženjera "zapaliti" i zainteresirati.

Usporava li država IT sektor? Administracija i birokracija u Hrvatskoj poznati su problemi, ali u IT branši ona ne predstavlja nepremostivi problem, primarno jer informatičke kompanije za tržište imaju cijeli svijet. Hrvatska, nažalost, nije među zemljama koje su skrojile zakone tako da pogoduju ovom sektoru, pa bi vladajući trebali što prije shvatiti značaj ove grane industrije. Infobip će ove godine zaposliti i do tisuću ljudi, Photomath stotinjak, Orqa pedesetak, čuli smo od sudionika panela.

IT industrija je po prihodima i izvozu kod nas veća od prehrambene i metalske industrije, dok ih po dodatnoj vrijednosti značajno premašuje. Ipak nije prepoznata kao strateška industrija kao primjerice turizam, a oporezuje se značajno više nego turizam, kažu panelisti, uz nadu da će se u 2021. godini situacija ipak promijeniti.