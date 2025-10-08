CroCube donosi Svjetski tjedan svemira u Tehnički muzej Nikola Tesla

Organizatori ističu da ovogodišnji Svjetski tjedan svemira donosi najveći broj međunarodnih gostiju, najbogatiji program i najviše razloga za posjetiti dvodnevno događanje u ovom muzeju

Nakon više od 290 dana u svemiru, hrvatski satelit CroCube ponovno je u misiji, no ovog puta destinacija je – Zagreb. U suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla, tim CroCube organizira najveće i najuzbudljivije izdanje Svjetskog tjedna svemira do sada, koje će se održati 10. i 11. listopada 2025.

Zagreb se tada nakratko pretvara u svemirsko središte s bogatim programom koji uključuje međunarodna predavanja, umjetničke izložbe, filmsku premijeru i Svemirsko natjecanje ideja. Ove godine događanje okuplja najviše stranih gostiju do sada, s predavačima i sudionicima iz Hrvatske, Estonije, Mađarske i Indonezije, pa organizatori poručuju da entuzijasti ne bi trebali propustiti ovogodišnje izdanje. U nastavku donosimo program koji vas očekuje u Tehničkom muzeju Nikola Tesla.

Petak: svemirske misije, inovacije i inspiracija

U petak, 10. listopada, posjetitelji će moći poslušati inspirativna predavanja o stvarnim svemirskim misijama i projektima koji pomiču granice mogućeg:

Danny Tio – Galactic Greaser (svemirski inženjer i kreator sadržaja, Indonezija): Spaceflight: Then, Now, Next

(svemirski inženjer i kreator sadržaja, Indonezija): Spaceflight: Then, Now, Next dr. Bence Mátyás (Genesis Space Flight Laboratories, Mađarska): GEN Reentry Capsules: Building Retrievable Laboratories

(Genesis Space Flight Laboratories, Mađarska): GEN Reentry Capsules: Building Retrievable Laboratories Laur Edvard Lindmaa (Tartu Observatory, Estonija): KuupKulgur: Estonian Lunar Rover of Tartu Observatory

(Tartu Observatory, Estonija): KuupKulgur: Estonian Lunar Rover of Tartu Observatory Daniela Jović (CroCube): Novosti misije CroCube – prvog hrvatskog satelita u svemiru

Subota: svemirske ideje i filmska premijera

U subotu, 11. listopada, održava se Svemirsko natjecanje, otvoreno za dvije kategorije – mlade (10–18 godina) i odrasle (18+ godina).

Sudionici imaju tri minute da predstave svoju svemirsku ideju pred stručnim žirijem koji čine Ante Radonić, dr. Vernesa Smolčić, Ante Radoš (Notch) i predstavnik CroCube tima. Najbolje ideje bit će nagrađene u svakoj kategoriji.

Večer će kulminirati premijerom filma “Satelit snova”, dokumentarno-umjetničkog filma Nine Kukec i Marka Erlića, te predavanjem Karla Bermanca “Opasnosti življenja u svemiru”, koje publici otkriva kako izgleda život izvan Zemlje iz perspektive ljudskog tijela i moderne tehnologije.

Ulaz slobodan

Sva događanja održavaju se u Tehničkom muzeju Nikola Tesla (Savska 18, Zagreb) od 18:00 do 21:30 sati, a ulaz je besplatan. Program je namijenjen svim uzrastima – od učenika i studenata do stručnjaka, obitelji i znatiželjnika koji žele osjetiti dašak svemira iz prve ruke. Obje večeri će dodatno obogatiti izložba svemirski inspiriranih slika autorica i autora Jelene Cvijić, Mladena Spevana, Sine Rathai i drugih umjetnika.