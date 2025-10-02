U Hrvatskoj se ponovno obilježava Svjetski tjedan svemira

I ove godine od 4. do 10. listopada obilježava se Svjetski tjedan svemira uz brojna događanja u Hrvatskoj, koja se u ovom području istaknula kao jedan od svjetskih predvodnika s bogatim programima

Svjetski tjedan svemira (World Space Week, WSW), najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, održava se od 4. do 10. listopada 2025. pod temom "Živjeti u svemiru". Ova tema, odabrana od strane Svjetske svemirske asocijacije (WSWA) i podržana od Ujedinjenih naroda, usmjerena je na istraživanje inovacija, tehnologija i izazova koji omogućuju život čovječanstva izvan Zemlje – od svemirskih postaja i sustava održavanja života u svemiru do vizija kolonizacije Mjeseca i Marsa.

Značaj Svjetskog tjedna svemira

Kao dio globalnog pokreta koji uključuje više od 90 zemalja i preko 15.000 događaja, domaći organizatori pozvali su medije, škole, vrtiće, fakultete, udruge, tvrtke, ugostitelje i javne ustanove da se pridruže obilježavanju i zajedno oblikuju budućnost svemirskog istraživanja.

Svjetski tjedan svemira, koji se obilježava od 2000. godine, slavi doprinose svemirske znanosti i tehnologije napretku čovječanstva. Datum (4.–10. listopada) simboličan je: obilježava lansiranje Sputnika 1, prvog umjetnog satelita, 4. listopada 1957., i potpisivanje Sporazuma o svemiru 10. listopada 1967.

Ove godine, fokus na "Živjeti u svemiru" ističe ključne teme poput razvoja održivih staništa, sustava za recikliranje resursa, zdravlja astronauta i svemirskog turizma. Ova globalna inicijativa potiče edukaciju, inovacije i suradnju kako bi svemir postao dostupan svima.

Hrvatska 4. u svijetu

Hrvatska se istaknula kao jedna od vodećih zemalja u obilježavanju Svjetskog tjedna svemira, dosegnuvši visoko četvrto mjesto u svijetu 2024. po broju događanja, unatoč ograničenim financijskim sredstvima. S preko 160 aktivnosti prošle godine, uključujući Dane astronomije u Dubrovniku, Svemirski sajam u Đakovu, NASA Space Apps Challenge u Zagrebu i izložbe na Lastovu, Hrvatska je pokazala snažan entuzijazam i predanost. Ove godine očekuje se još veći doseg, što organizatori planiraju postići potičući obrazovne i kreativne inicijative koje inspiriraju mlade, podupiru inovacije i jačaju hrvatsku ulogu u globalnom svemirskom sektoru.

Hrvatski uspjesi, poput trogodišnjeg STEM edukativnog projekta sufinanciranog novcima ESF+ i Vlade RH Ureda za udruge "Mali sateliti i raketno modelarstvo (Cansat rocketry)", lansiranja satelita CroCube, pobjede Arona Halasza na međunarodnom natječaju "Moj svemirski san" te pobjede Mije Platužić u globalnom natječaju za WSW poster 2023., dokaz su našeg potencijala. Ova manifestacija prilika je za promociju domaćih znanstvenika, inženjera i projekata, kao i za povezivanje s međunarodnom svemirskom zajednicom, a događaje koji su ove godine organizirani u Hrvatskoj možete popratiti i na službenoj Facebook stranici.