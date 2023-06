Da novac nije problem, biste li radije putovali 85 kilometara uvis ili 4 kilometra u dubinu?

Vrlo praćena tema u svjetskim je medijima ovoga tjedna nestanak turističke podmornice koja se bila uputila prema Titanicu. Za nju je zadužena privatna kompanija OceanGate, koja je razvila i u turističku upotrebu pustila putničke podmornice za do 5 osoba, sposobne istraživati morske dubine. Primarna meta do sada im je bio potonuli Titanic, a sudbina kompanije trenutačno visi o koncu, tj. vrlo vjerojatno ovisi o ishodu ovotjedne potrage za nestalom podmornicom, o kojoj pišu svi svjetski mediji.

Ronjenje do Titanica ili let u svemir?

S druge strane, sljedećega se tjedna očekuje prvo pravo turističko putovanje raketoplanom Virgin Galactica na "rub svemira", tj. na visinu od oko 85 kilometara, gdje će putnici, koji su platili kartu, prvi puta moći nakratko osjetiti bestežinsko stanje i promatrati Zemlju iz velike visine.

Razmotrimo, dakle, hipotetsku situaciju: netko vam je dao veliku količinu novca za potrošiti na avanturu "izvan ovoga svijeta". Što možete iskusiti u jednom, a što u drugom slučaju? I što biste, na kraju, za sebe odabrali?

Opcija 1: ronjenje

Kompanija OceanGate za 250.000 dolara ponudit će vam jedinstveno iskustvo uranjanja u ocean. Na put ćete krenuti iz New Foundlanda, najistočnijeg dijela Kanade, arktičkim ledolomcem. Po dolasku do lokacije Titanicove olupine, ukrcat ćete se u podmornicu nalik kapsuli, s najviše 5 putnika. Cijela misija trajat će 10 dana, od čega ćete 8 provesti na moru. Zaron na oko 3.800 metara dubine u Atlantik će trajati oko 2,5 sata, a cijela podmorska ekspedicija završit će, s razgledavanjem olupine i povratkom na površinu (nadajmo se) za 6 do 8 sati.

Podmornica (tehnički gledano je to, zapravo, ronilica, budući da koristi matični brod i sposobna je samo za uron i izron) je načinjena od ugljičnih vlakana i titanija, teži nešto preko 10 tona, a pokreću je elektromotori. Putnicima pruža komfor otprilike kao kombi vozilo, ali ima ugrađen i toalet. Za razgledavanje se koristi samo prednja kupola, ostali dijelovi oplate neprozirni su. U slučaju zatajenja sustava, traganje i spašavanje značajno je otežano zbog nemogućnosti radiokomunikacije ili korištenja GPS-a pod vodom.

Opcija 2: svemirski let

Ako ste prije desetak godina imali 200.000 dolara, mogli ste rezervirati put "u svemir" raketoplanom Virgin Galactica. Nitko s liste čekanja još nije poletio, no sljedećeg tjedna ova bi kompanija trebala lansirati svoje prve putnike s plaćenim kartama. Želite li si to iskustvo priuštiti danas, platit ćete ga čak 450.000 dolara. Prije leta morat ćete proći intervju, nakon čega ćete uplatiti 150.000 dolara pologa. Jednom kada dođete na red, naplaćen će vam biti i ostatak i bit ćete pozvani na prvo druženje, oko godinu dana prije leta. Šest mjeseci prije leta obvezan je liječnički pregled te mjerenje za izradu svemirskog odijela.

U danima prije leta proći ćete fizički, mentalni i duhovni trening i pripremu za let. Sve to ćete obaviti u svemirskoj luci Spaceport America u Novom Meksiku. Tek nakon svih potrebnim treninga moći ćete dobiti finalno odobrenje za let.

On će započeti polijetanjem pod trupom matične letjelice, koja će lansirati raketoplan s dva pilota i najviše 6 putnika. Nakon postizanja visine od oko 15 kilometara letjelica s "astronautima" će se odvojiti, upaliti svoj raketni motor te nastaviti penjati do visine od oko 85 kilometara. Tamo će isključiti motor te omogućiti uživanje od nekoliko minuta u bestežinskom stanju te promatranje Zemlje kroz desetak prozora, veličine poput onih na putničkim zrakoplovima. Nakon toga će se jedreći vratiti na tlo, a cijelo iskustvo, od polijetanja do slijetanja, trajat će oko 90 minuta. U slučaju problema tijekom leta neizbježan će biti povratak na tlo, milom ili silom, a Virgin Galactic imao je u prošlosti i fatalne probleme te pretrpio pogibiju testnog pilota.

Izbor je na vama: limenka pod morem ili u svemiru