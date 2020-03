Doznali smo kako su hrvatske ICT tvrtke organizirale svoje poslovanje u vrijeme koronavirusa

Obratili smo se nekima od najistaknutijih domaćih IT kompanija i provjerili kako su zaštitile svoje zaposlenike, tko radi od kuće, i općenito što poduzimaju u vremenima karantene i izolacije

Krizna vremena, karantene i (samo)izolacije zahtijevaju i krizne mjere. One od kojih mogu imati koristi obični građani i korisnici digitalnih usluga pobrojali smo na ovom mjestu. Sada ćemo vidjeti i što je domaći IT sektor učinio kako bi izišao u susret svojim zaposlenicima. U nastavku prenosimo odgovore koje smo dobili od nekih od najistaknutijih predstavnika domaće IT industrije.

Algebra

Na obavijest Kriznog stožera civilne zaštite o zatvaranju škola i fakulteta promptno su reagirali i u tjedan dana povećali kapacitete za učenje na daljinu. Svu nastavu održavaju online u 160 virtualnih učionica, o čemu smo detalje objavili ovdje.

Amodo

Trenutačna mjera je da se radi na daljinu. Prije toga su nam uredu u bila osigurana dezinfekcijska sredstva, te se ljudima pružilo mnogo informacija o samom virusu, prevenciji i zaštitnim mjerama.

Five

Polazimo od osnovnih stvari poput dezinfekcije ruku, radnog prostora, držanja distance i minimiziranja društvenog kontakta. Zato podržavamo rad od kuće koji ljudima u Fiveu nije nepoznat. Svatko tko radi kod nas zna da može raditi od kuće, ako se tako ugodnije osjeća. S druge strane, ako kod kuće nemaju dobre uvjete za rad, mogu doći u ured koji redovito i temeljito dezinficiramo.

Ako nekome nedostaje ekstra monitor ili kakva druga oprema, mogu se poslužiti onom kojom raspolažemo. Sastanke smo navikli održavati putem Google Meeta i komunicirati putem Slacka, tako da nam fizička udaljenost ne predstavlja problem. Svima je omogućen i pristup VPN-u kako bi komunikacija s klijentom tekla kao da su u uredu. Produktivnost ne opada, projekti ne staju, a rezultati ne izostaju, poručuju iz Fivea.

Hrvatski Telekom

HT ima odgovornost osigurati kontinuitet rada. To je naša odgovornost prema svim zaposlenicima, kompaniji i društvu u cjelini. Kako bismo dodatno zaštitili zdravlje naših zaposlenika donesena je odluka da svi zaposlenici, koji imaju uvjete za rad od kuće te koji imaju suglasnost nadređene osobe, rade od kuće.

Zaposlenici čiji posao se ne može neometano obavljati od kuće nastavljaju raditi na svojim radnim mjestima (u prostorima HT, dućanima i na terenu). Za zaposlenike koji će nastaviti raditi u prostorima HT-a osigurat će se maksimalna zaštita zdravlja za vrijeme obavljanja njihovih poslova (pojačano čišćenje prostora, dezinfekcija i ostali potrebni higijenski uvjeti).

Infobip

Infobip je poduzeo niz konkretnih koraka s ciljem sprječavanja pojavnosti i eventualnog širenja virusa. Interni krizni tim i tim za upravljanje kontinuitetom poslovanja svakodnevno je od samog početka u kontaktu sa svim uredima diljem svijeta te iz minute u minutu prate događanja, pravodobno informiraju sve zaposlenike o aktualnostima i najnovijim odlukama. Također, pojačali su higijenske mjere u uredima, otkazali i odgodili putovanja i sva planirana događanja i posjete poslovnim partnerima.

Svi zaposlenici kompanije, gotovo 1000 ljudi, u sva četiri ureda u Hrvatskoj rade od kuće već tri tjedna, a preventivno je rad od kuće produžen na neodređeni rok, koji ovisi o daljnjem razvoju situacije s koronavirusom.

Unutar kompanije provedeno je istraživanje među zaposlenicima, a rezultati ankete u kojoj je sudjelovalo više od 600 zaposlenika, pokazali su kako je produktivnost zaposlenika ostala na jednakoj razini uz veliko samopouzdanje u radu bez nadzora kod više od 90 posto zaposlenika. Svi radni procesi neometano se obavljaju, komunikacija između zaposlenika i odjela se odvija uz pomoć brojnih tekstualnih i audio-video komunikacijskih i drugih inovativnih alata. Cijela reorganizacija rada po modelu work from home trenutno dobro funkcionira i tvrtka će nastaviti pratiti rezultate, kao i zadovoljstvo zaposlenika u periodu koji slijedi.

Include

Ured u Solinu ovaj tjedan posluje normalno, s obzirom na to da u Splitsko Dalmatinskoj Županiji trenutno nema oboljelih od koronavirusa. Situacija ureda u Zagrebu nešto je ozbiljnija s obzirom na broj zaraženih te smo za kolege u Zagrebu uveli mjeru rada od kuće. Naši uredi u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj i Španjolskoj privremeno su zatvoreni, te smo prema tim državama privremeno zaustavili poslovna putovanja. Zdravlje naših kolega nam je na prvome nam mjestu, te ih svakodnevno izvještavamo o novostima i pružamo relevantne smjernice koje izdaju državna tijela.

Microblink

Prve mjere uključivale su savjete za očuvanje imuniteta i zdravlja, uz osiguravanje dovoljno voća, vitaminskih suplemenata i sredstva za dezinfekciju za sve zaposlenike. Ubrzo nakon toga otkazana su sva službena putovanja, uvedena je uputa o izbjegavanju rukovanja, a svi sastanci za koje je to bilo moguće prebačeni su u video pozive. Od ponedjeljka se cijeli Microblink prebacio se na rad od kuće u trajanju od minimalno dva tjedna, a ta će se mjera primjenjivati dok se ne procijeni da je krizna situacija prošla.

Osim uvođenja zdravstveno orijentiranih preventivnih mjera, veliki fokus stavljen je i na organizacijske mjere i poboljšanje koordinacije i suradnje među timovima. Zahvaljujući svemu tome poslovanje za sada ide uobičajenim tijekom, a razvoj proizvoda i tehnologije nije usporen ovom izvanrednom situacijom. Trude se zadržati uredsku atmosferu kroz video pozive, virtualne gablece te zajedničke doručke i ispijanje kave.

Razumijemo važnost individualne i društvene odgovornosti te potičemo ostanak kod kuće i minimiziranje društvenih kontakata. Nadamo se brzom pozitivnom razrješenju situacije, poručili su.

Nanobit

Svi zaposlenici Nanobita od ponedjeljka rade od kuće, jedini je razlog za dolazak u ured uzimanje opreme (za one koji do sad nisu) ili odrađivanje nekih ranije dogovorenih zakonskih obveza. Zdravlje ljudi apsolutni je prioritet.

Srećom, za nas remote način rada ne predstavlja neki veći izazov ili prepreku. Već smo tako radili i prije, a i pripremali smo se intenzivnije za ovakav scenarij tijekom zadnjih tjedana, poručuju iz Nanobita.

Orqa

Orqa je hardverski startup, pa je nama prilično teško uvesti rad od kuće na način koji neće rezultirati zastojem razvoja. O proizvodnji da i ne govorimo. Stoga smo uveli mjere predostrožnosti (npr. informiranje djelatnika o načinima prijenosa virusa, dostupnost sredstava za dezinfekciju, češća dezinfekcija kontaktnih površina i sl., a razmatramo i druge mjere).

Redovito pratimo razvoj situacije i broj detektiranih slučajeva u RH, i na dnevnoj bazi statističkim metodama procjenjujemo vjerojatnost da u tvrtki postoji minimalno jedna zaražena osoba. Kada ta vjerojatnost dosegne 1%, uvodimo rad od kuće, kažu iz Orqe.

Photomath

Već pri prvoj pojavi koronavirusa u Hrvatskoj, Photomath je ozbiljno pristupio zaštiti zdravlja svojih zaposlenih i studenata te je kreirao detaljne planove za rad u izvanrednim uvjetima. Prve smjernice su sadržavale dodatne upute o virusu i kako se zaštiti. Uz to, u toj ranoj odmah su donijeli odluku da se omogući rad od kuće za sve koji to žele te smo našu postojeću praksu u potpunosti plaćenog bolovanja bez liječničke doznake produžili s 2 na 5 dana za sve koji osjećaju simptome nalik prehladi ili gripi. Zajedničke prostorije u uredu opremili su i antibakterijskim gelom za ruke.

Prošloga četvrtka donijeli su odluku da svi u Photomathu rade od kuće do daljnjega. Trenutačno nastavljaju raditi od kuće te će ovisno o preporukama Stožera civilne zaštite donijeti odluku o povratku u urede.

Span

Span je još prošli tjedan održao sastanak "kriznog stožera" na temu postupanja sa svrhom prevencije širenja COVID-19 kako bi zaštititi zdravlje zaposlenika smanjivanjem broja kontakata unutar i izvan Spana. Otvoren je 24/7 kontakt internog kriznog tima, koji svakodnevno šalje upute zaposlenicima o postupanju te prikuplja povratne informacije o zdravstvenom stanju i odvijanju radnog procesa u uvjetima rada na daljinu.

Preko 90% ljudi radi od kuće, a oni koji zbog potreba posla dolaze na posao raspoređeni su po odvojenim uredima. Zaposlenicima je dozvoljeno da uzmu monitor, slušalice, tipkovnicu… kako bi si osigurali odgovarajuće uvjete za rad od doma. Svi interni sastanci održavaju se putem Teamsa/Skypea, a vanjski se odgađaju ili prebacuju na Teams/Skype.

Za sada sve funkcionira jako dobro, a naši timovi inženjera drže se svojih planova i u ovom "kriznom modu" rada pružaju vrhunsku uslugu našim korisnicima koji su i sami suočeni s istom situacijom. Kako bi potaknuli zaposlenike na odgovorno ponašanje naš je moto trenutno #ustanukouspanu, kazali su nam iz Spana.