Galaxy Note7 za Samsung kao da nije postojao

Samsung je odlučio proslaviti postojanje serije Note objavom infografike na kojoj su navedeni svi dosadašnji modeli, uključujući najnoviji Note9, no nekih poput Notea7 nema na slavljeničkom popisu

Sada već poprilično davne 2011. godine Samsung je pokrenuo nosu seriju mobitela – Note. Naime, te je godine sa proizvodnih traka izišao prvi Note uređaj koji je za to vrijeme donio poveliki 5,3-inčni zaslon.

Podsjetimo, prvi Note je imao Super AMOLED zaslon razlučivosti 1.280 x 800 točaka, dvojezgreni procesor brzine 1,4 GHz (Exynos), Mali-400 grafiku, te za to vrijeme prilično velikih 1 GB RAM-a te ovisno o modelu 16 GB, odnosno 32 GB interne memorije.

Tada je još uvijek bilo dovoljno imati po jednu kameru sa svake strane uređaja – stražnja je bila razlučivosti 8 MP, a prednja razlučivosti 2 MP. Prvi Note je ujedno bio i prvi Samsungov mobitel sa stylusom. Kao takav postavio se kao dobar izbor za poslovne korisnike, što je u neku ruku ostao i do danas.

Drugi Note model uslijedio je godinu dana kasnije, 2012. zaslon je povećan na 5,5 inča, a razlučivost se malčice smanjila, na 1.280 x 720 točaka. Note II dobio je dvije procesorske jezgre više – Exynos 4412 imao je četiri jezgre i brzinu od 1,6 GHz.

Količina radne i podatkovne memorije je također povećana. RAM je povećan na 2 GB, a pored 16 GB i 32 GB modela uveden je i treći sa 64 GB interne memorije. Note II je zadržao stražnju kameru od 8 MP, a s prednje strane je stigla nova, razlučivosti 1,9 MP. Novi model je donio i veći kapacitet baterije (3.100 mAh) u odnosu na originalni Note (2.500 mAh).

Godinu kasnije, 2013. stiže i treći Note po redu i sa sobom donosi 5,7-inčni zaslon razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka. Te godine kupci su mogli birati između dva procesora – osmojezgrenom Exynosa 5420 sa Mali-T628 grafikom ili četverojezgrenog Snapdragona 800 sa Adreno 330 grafikom.

Samsung je još jednom povećao količinu RAM-a (ovog puta na 3 GB) dok je količinu interne memorije zadržao na razini tada prošlogodišnjeg Notea II. Stražnja kamera je doživjela znatna poboljšanja, razlučivost je povećana na 13 MP, a stigla je i podrška za snimanje videa u 2K rezoluciji. Malo poboljšanje doživjela je i baterija čiji je kapacitet narastao do 3.200 mAh.

Sa Noteom 4 Samsung je 2014. godine dodatno podigao ljestvicu. Zaslon je zadržao dijagonalu od 5,7 inča, ali je zato njegova razlučivost povećana na 2.560 x 1.440 točaka. Kupci ponovno mogu birati između dva procesora – Exynosa 5433 ili Snapdragona 805.

Četvorka je stigla u samo jednom izdanju – sa 3 GB RAM-a te 32 GB interne memorije. To je ujedno i prvi Note koji je dobio podršku za memorijske kartice do 256 GB. Svi dotadašnji modeli imali su podršku za memorijske kartice do 64 GB.

Sa stražnje strane uređaja našla se 16-megapikselna kamera, a s prednje kamera od gotovo 4 MP (3,7 MP). Kakav je dotadašnji bio običaj, s novim modelom je stigla i baterija većeg kapaciteta – 3.220 mAh. Inače Note 4 je bio i prvi Note koji je bio opremljen sa skenerom otiska prsta i koji je podržavao tehnologiju brzog punjenja baterije

Te godine je stigao i Note Edge koji je bio prvi Note sa zakrivljenim zaslonom. Tadašnja tehnologija još nije dopuštala zakrivljivanje obje strana zaslona pa je Note Edge imao samo jednu zakrivljenu stranu (desnu). Zbog specifičnog dizajna zaslon je bio malčice manji u odnosu na standardnu četvorku – dijagonala mu je bila 5,6 inča, a razlučivost 2.560 x 1.600 točaka.

Također ovaj model je bio dostupan samo u inačici sa Snapdragonom 805. Količina RAM-a je ostala ista (3 GB), a uz 32-gigabajtni model dodan je još jedan – 64-gigabajtni. Kamare su ostale iste kao i na standardnom Noteu 4. Kapacitet baterije je smanjen na 3.000 mAh. Napomenimo i to kako je Note Edge bio zadnji Note koji je imao izmjenjivu bateriju.

Godinu dana kasnije, 2015. Samsung je predstavio Note 5 koji nikada nije službeno stigao kod nas. Zaslon je zadržao dijagonalu i razlučivost onoga sa Notea 4, ali je zato procesor bio potpuno nov – Exynos 7420. Te godine količina RAM-a je podignuta na 4 GB, a uveden je i model sa 128 GB interne memorije.

Dodatna novina koju je Samsung uveo sa Noteom 5 bila je neizmjenjiva baterija. Kapacitet baterije je bio na razini Notea Edge, odnosno 3.000 mAh. Prednjoj kameri je 2015. godine razlučivost povećana na 5 MP, a zadržana je stražnja kamera razlučivosti 16 MP.

Do sada je infografika pravilno pratila razvoj mobitela iz serije Note. No odjednom, sa Notea 5 Samsung prelazi na Note8, odnosno skače s 2015. godine na 2017. godinu. Za to su dva razloga, prvi je da Note 6 nikada nije stigao na tržište, a drugi da je umjesto njega 2016. godine predstavljen Note7 kojeg je Samsung očito odlučio potpuno izbrisati iz svoje povijesti.

Samsung za to ima i sasvim dobar razlog – Note7 se pokazao kao najproblematičniji Note ikad. U dva puta je povlačen s tržišta (zbog tendencije da mu eksplodiraju baterije) od čega je drugi put trajno povučen. O navedenim problemima smo dosta pisali, a gradivo možete provjeriti ovdje.

Nakon neslavnog Notea7 Samsung je uveo brojne promjene u procesima izrade i testiranju sigurnosti baterija. O tome možete više saznati ovdje. Unatoč svim problemima koji su rezultirali trajnim povlačenjem Notea 7 ljubitelji serije Note na kraju su dobili – Galaxy Note7 Fan Edition koji je ujedno i prvi Note sa IP68 certifikatom.

Prošlogodišnji Note8 je stoga imao poveći zadatak – vratiti povjerenje u seriju Note. Budući da je ove godine predstavljen i Note9 čini se kako je osmica ispunila svoj zadatak i više nego dobro. Sa Noteom8 Samsung je ponovno krenuo u povećavanje dijagonale zaslona i njegove razlučivosti, ovog puta na 6,3 inča i na 2.960 x 1.440 točaka.

Procesori su također novi i nikada moćniji – Exynos je 8895, a Snapdragon 835. Sa osmicom se uvodi 6 GB RAM-a i 256-gigabajtni model, a po prvi put uređaj iz serije Note ima i dvije kamere sa stražnje strane (12 MP + 12 MP). Bateriju i dalje nije moguće samostalno (barem ne bez alata) zamijeniti, a njezin kapacitet je povećan na 3.300 mAh.

Ove godine Samsung je predstavio i najnoviji Note – Note9 o kojemu smo vas detaljno izvijestili ovdje pa ćemo samo ukratko ponoviti najbitnije značajke – 6,4-inčni zaslon razlučivosti 2.960 x 1.440 točaka, 6 GB ili 8 GB RAM-a te 128 ili 512 GB interne memorije te bateriju od 4.000 mAh.