Gatesova zaklada od sada ima samo jednu misiju: borbu protiv koronavirusa

Suosnivač Microsofta već do sada je donirao preko 250 milijuna dolara borbi protiv pandemije COVID-19, obećao graditi tvornice lijekova, ali ne staje na tome

Drugi najbogatiji čovjek na svijetu, Bill Gates, sa svojom suprugom Melindom upravlja i najbogatijom humanitarnom organizacijom na svijetu, Bill & Melinda Gates Foundation. Trenutačno tamo na raspolaganju za razne filantropske projekte imaju preko 40 milijardi dolara. Do sada su ih ulagali u obrazovanje, razvoj cjepiva, borbu protiv siromaštva, HIV-a, malarije, i slične projekte, no aktualna situacija primorala ih je da fokus svoje organizacije stave na samo jedan problem – svjetsku borbu protiv pandemije COVID-19.

Ranije je ova zaklada donirala prvo 100 milijuna dolara u te svrhe, a nakon što je Donald Trump najavio da SAD više neće financirati Svjetsku zdravstvenu organizaciju Gatesovi su za borbu protiv pandemije pridodali još 150 milijuna dolara. Istodobno su najavili i da će financirati sedam tvornica koje bi mogle u budućnosti proizvoditi lijek za koronavirus SARS-CoV-2, iako će pritom vjerojatno u vjetar baciti milijarde dolara.

Gates Foundation to focus entirely on coronavirus https://t.co/twvLWJoXOk — Financial Times (@FinancialTimes) April 26, 2020

U razgovoru za Financial Times Gates je rekao kako je rad Zaklade sada usredotočen isključivo na pandemiju. Čak i napori koje su do sada usmjeravali u obrazovanje sada se bave prelaskom na online učenje, također zbog sprječavanja širenja koronavirusa. Gates snažno brani WHO, pa će 4. svibnja organizirati i donatorsku konferenciju na kojoj se nada prikupiti još 8 milijardi dolara koji bi se usmjerili na pronalaženje brže dijagnostike, lijekova i cjepiva.

Najveći donator i najčešća meta napada

Uz to što je najveći pojedinačni donator za borbu protiv pandemije, Bill Gates je i najčešća meta napada teoretičara zavjera u posljednje vrijeme. New York Times je nedavno došao do podatka da su deseci tisuća objava na Facebooku proteklih mjeseci bilježili gotovo milijun, a video sadržaji na YouTubeu preko pedeset milijuna pregleda – zajedničko svima njima jest da im je glavna tema Bill Gates i njegova navodna umiješanost u sve: od stvaranja koronavirusa, preko postavljanja 5G stanica, planiranja čipiranja ljudi i u konačnici depopulacije Zemlje.

Gates je, kažu analitičari, vrlo poznat i moćan, ime mu se vezuje uz borbu s koronavirusom, pa je postao "meme" raznih teoretičara urota i njihova najčešća meta. Iz Zaklade ove i ovakve informacije ne komentiraju, poručili su tek da je uznemirujuće što ljudi šire dezinformacije dok se svijet bori za spas mnogih života.