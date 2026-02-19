Google potvrdio datum održavanja svoje ovogodišnje developerske konferencije

Google I/O 2026 održat će se 19. i 20. svibnja, a prema trenutnim najavama, bit će prikazani novi AI modeli i Android 17

Google je potvrdio da će svoju ovogodišnju developersku konferenciju I/O održati 19. i 20. svibnja u Shoreline Amphitheatru u Kaliforniji. Događaj će započeti u 19 sati po našem vremenu, a sva izlaganja i prezentacije moći će se pratiti uživo na YouTubeu, kao i inače.

Prema najavama, u središtu ovogodišnje konferencije bit će nadogradnje za Gemini AI, Android, Chrome i Google Cloud. Podsjetimo, prošlogodišnji I/O bio je gotovo u potpunosti posvećen umjetnoj inteligenciji, uz predstavljanje novih verzija modela Gemini Pro i Gemini Flash, kao i generatora slika Imagen 4 te AI generatora videa Veo 3.

Sličan fokus očekuje se i ove godine. Uz nove AI modele, Google bi trebao prikazati i prvi detaljniji uvid u Android 17, kodnog imena Cinnamon Bun, čija se stabilna verzija očekuje u lipnju. Osim toga, najavljuju se i novosti vezane uz Android XR, Wear OS, Android TV te Google Workspace.