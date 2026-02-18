Google priprema svoju inačicu Face ID-ja za Pixel 11

Googleova nova tehnologija otključavanja licem trebala bi raditi jednako dobro u uvjetima slabog osvjetljenja, kao i pri dnevnom svjetlu. Navodno će biti usporediva s Appleovim Face ID-jem

Google navodno razvija novu generaciju otključavanja licem za nadolazeću seriju mobitela Pixel 11, koja bi po sigurnosti i brzini rada trebala biti usporediva s Appleovim Face ID-jem. Prema trenutno dostupnim informacijama, projekt se interno vodi pod nazivom Project Toscana.

Kako doznaje Android Authority, Googleova će tehnologija raditi bez dodatnih vidljivih senzora na prednjoj strani uređaja. Nije potvrđeno koristi li Google infracrvenu (IR) tehnologiju kao Apple, no ako je to slučaj, IR komponente mogle bi biti skrivene ispod zaslona. Podsjećamo da se već neko vrijeme govori i da će budući iPhone 18 Pro i 18 Pro Max imati skrivene IR komponente.

Nadalje, navodi se da bi novi sustav otključavanja licem trebao jednako pouzdano raditi u uvjetima slabog osvjetljenja, kao i pri dnevnom svjetlu, što je do sada bila jedna od slabijih točaka klasičnih 2D rješenja. Također se navodi i da Google istu tehnologiju razvija ili barem testira za Chromebookove.

Više informacija bit će poznato tijekom sljedećih mjeseci, a sve će se službeno znati na ljeto kada se očekuje predstavljanje Pixela 11.