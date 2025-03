Hoće li Trump stopirati proces ulaska Hrvatske u OECD?

U medijima je odjeknula vijest kako je Američki predsjednik Donald Trump glavni krivac za stopiranje glasovanja odbora za trgovinu koji odlučuje o Hrvatskom pristupanju OECD-u. Sastanak, na kojem je to trebalo biti odlučeno je odgođen "do daljnjega", odnosno dok se za to "ne steknu uvjeti". Vlada opovrgava da se radi o stopiranju, a u medijima su nagađanja da je ovime Hrvatska postala kolateralna žrtva carinskog prijepora između SAD-a i EU-a

Nedavno smo pisali o dilemama građana o tome je li za njih dobro ili loše pridruživanje Hrvatske u OECD. Napisali smo detaljnije o procesu pristupa i općenito o toj organizaciji. Rekli smo i da su nade Hrvatske Vlade položene u njeno pristupanje OECD-u već tijekom 2026. godine. Sve je nekako išlo "glatko" dok jučer SAD nije odgodio sastanak odbora za trgovinu.

Hoće li se to sada izjaloviti? Iz HINA-e saznajemo kako državni tajnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova Zdenko Lucić smiruje javnost i to opovrgava izjavom: "nije istina da SAD blokira ulazak Hrvatske u OECD, niti je blokirao Hrvatsku u odboru za trgovinu". On tvrdi kako je sve ovo regularni dio pregovora i da se pristup Hrvatske u OECD i dalje očekuje tijekom 2026. godine.

Što stoji u pozadini svega?

Kako procedura primanja novih članica zahtijeva konsenzus svih postojećih država članica (njih 38) i kako se moraju složiti svi odbori za pristupanje Hrvatske u OECD, kojih je 26, tako se sve države pristupnice moraju prilagoditi uvjetima pristupanja i shodno tome mijenjati svoje zakone. Hrvatska je obavila nužne pripreme i izmjene zakona, završila pristupnu raspravu pred 19 od 25 odbora za ulazak u OECD. Od važnijih odbora s kojima treba završiti pristupna rasprava ostali su još odbori za okoliš i trgovinu. Tu je sada nastao problem s raspravom odbora za trgovinu čiji je sastanak odgođen do daljnjega. Nagađanja su da je to zbog trgovinskog sukoba koji je Trumpova administracija pokrenula s Europskom unijom. Vezano uz to, SAD je odlučio blokirati odluke u međunarodnim organizacijama u kojima EU ima snažan utjecaj. Na žalost, tu se možda Hrvatska igrom slučaja našla u centru tog sukoba, i moguće je da postane žrtva tih prijepora.

A u pozadini svega možda stoji i novi val carinskih sukoba između Washingtona i Bruxellesa. Trump optužuje EU da američke proizvode opterećuje previsokim carinama, najavljuje uvođenje carine na EU proizvode od 25 % i onda i s druge strane EU najavljuje protumjere na američku robu. S obzirom na obvezu da se sve odluke u OECD-u moraju donijeti jednoglasno, Trumpova administracija koristi mogućnost blokade kao instrumenta pritiska.

Koje bi moglo biti rješenje ovoga problema?

Večernji list javlja da su doznali iz razgovora s jednim visokim izvorom, koji dobro poznaje tematiku, da postoje dva rješenja za ovu situaciju. "Ili da se EU postavi i pokuša preko institucija riješiti to pitanje jer je i njoj u interesu da jedna država članica ide tim putem, ili pak bilateralno, uz političku aktivnost i prezentaciju činjenica jer je od 38 članica OECD-a, njih 37 za pristup Hrvatske".

Zaključak

Ipak ne bi trebali brzati sa zaključcima koji se odnose na utjecaj američko-europskih trgovinskih i carinskih prijepora, na odgađanje sastanka odbora za trgovinu vezanog za pristupanje Hrvatske u OECD-a. Ako je vjerovati izjavama tajnika Lucića, da su se ovakve vrste odgađanja sastanaka, i glasovanja u odborima, događale i prije. Izjavio je da je nekad bilo potrebno i deset mjeseci za usuglašavanje stavova svih 38 članica u pojedinim odborima, pa onda možda i nema razloga za zabrinutost. Vrijeme će pokazati koliko će trebati SAD-u za odluku ponovnog glasovanja u odboru za trgovinu, jer ne radi se samo o odlučivanju pristupanja Hrvatske u OECD nego su tu još i Bugarska i Rumunjska, koje se isto nadaju pristupiti OECD-u.