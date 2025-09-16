Hrvatski AI umjetnik osvojio Zlatnu ulaznicu i plasirao se na veliku izložbu u Parizu

Kreativna vizija i umjetna inteligencija omogućili su hrvatskom umjetniku da stvori jedinstveno djelo i dobije priliku isto izlagati u Parizu.

Tibor Cecelja utorak, 16. rujna 2025. u 20:10

Umjetnost stvorena uz pomoć generativne umjetne inteligencije je u procvatu, te se odmiče od kalupa derivativnih radova koje istu čine kontroverznom. Danas je na umjetničkoj sceni sve veći broj originalnih umjetnika koji koriste umjetnu inteligenciju za stvaranje dosad neviđenih, originalnih djela koja pomiču granice vizualnih medija. Jedan od tih umjetnika je Karlo Lovrenšćak, poznatiji kao cviAI. Karlo je vizualni umjetnik koji se digitalnom umjetnošću bavi preko deset godina, dok je pri radu generativnu umjetnu inteligenciju počeo koristiti prije nekoliko godina.

Karlov rad Chasing meaning (at full speed) nagrađen je Zlatnom ulaznicom The AI Art Magazinea, te će ovog petka, 19. rujna, biti izložen u Parizu na nadolazećoj izložbi u Parizu. Selekcija za prestižni The AI Art magazine izuzetno je zahtjevna, jer na otvoreni natječaj pristižu radovi umjetnika iz cijelog svijeta, a tek pedeset najboljih bude odabrano za tiskano izdanje. Dodatnu težinu natječaju daje činjenica da svaki član međunarodnog žirija može izdvojiti samo jedno djelo kojem dodjeljuje tzv. Zlatnu ulaznicu – kartu koja autoru osigurava automatski plasman na veliku međunarodnu izložbu u Parizu.

U prvom broju tog časopisa među odabranih 50 našao se Karlov rad, no tada nije osvojio Zlatnu ulaznicu. Ipak, upornost se isplatila – već u drugom broju, za koji je pristiglo više od 500 prijava. Njegov je rad ponovno ušao u uži izbor, a jedan od članova žirija izdvojio ga je i nagradio prestižnim priznanjem. Time je hrvatski umjetnik dobio priliku stati rame uz rame s najistaknutijim svjetskim autorima suvremenog digitalnog stvaralaštva.

Kao umjetnik, Karlo se posebno istaknuo u glazbenoj industriji, gdje oblikuje omote albuma, vizuale za video najave i storytelling koncepte koji prate izvođače i brendove. Trenutačno je među rijetkim autorima u Hrvatskoj, a po svemu sudeći i u široj regiji, koji se kontinuirano i profesionalno bavi ovim oblikom digitalne umjetnosti, koristeći umjetnu inteligenciju kao alat u autorskom izrazu i komercijalnom stvaranju. Upravo ta pionirska pozicija čini njegov rad posebno relevantnim i zanimljivim, kako na domaćoj, tako i na svjetskoj sceni.



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi