Hrvatski AI umjetnik osvojio Zlatnu ulaznicu i plasirao se na veliku izložbu u Parizu

Umjetnost stvorena uz pomoć generativne umjetne inteligencije je u procvatu, te se odmiče od kalupa derivativnih radova koje istu čine kontroverznom. Danas je na umjetničkoj sceni sve veći broj originalnih umjetnika koji koriste umjetnu inteligenciju za stvaranje dosad neviđenih, originalnih djela koja pomiču granice vizualnih medija. Jedan od tih umjetnika je Karlo Lovrenšćak, poznatiji kao cviAI. Karlo je vizualni umjetnik koji se digitalnom umjetnošću bavi preko deset godina, dok je pri radu generativnu umjetnu inteligenciju počeo koristiti prije nekoliko godina.

Karlov rad Chasing meaning (at full speed) nagrađen je Zlatnom ulaznicom The AI Art Magazinea, te će ovog petka, 19. rujna, biti izložen u Parizu na nadolazećoj izložbi u Parizu. Selekcija za prestižni The AI Art magazine izuzetno je zahtjevna, jer na otvoreni natječaj pristižu radovi umjetnika iz cijelog svijeta, a tek pedeset najboljih bude odabrano za tiskano izdanje. Dodatnu težinu natječaju daje činjenica da svaki član međunarodnog žirija može izdvojiti samo jedno djelo kojem dodjeljuje tzv. Zlatnu ulaznicu – kartu koja autoru osigurava automatski plasman na veliku međunarodnu izložbu u Parizu.

U prvom broju tog časopisa među odabranih 50 našao se Karlov rad, no tada nije osvojio Zlatnu ulaznicu. Ipak, upornost se isplatila – već u drugom broju, za koji je pristiglo više od 500 prijava. Njegov je rad ponovno ušao u uži izbor, a jedan od članova žirija izdvojio ga je i nagradio prestižnim priznanjem. Time je hrvatski umjetnik dobio priliku stati rame uz rame s najistaknutijim svjetskim autorima suvremenog digitalnog stvaralaštva.

Kao umjetnik, Karlo se posebno istaknuo u glazbenoj industriji, gdje oblikuje omote albuma, vizuale za video najave i storytelling koncepte koji prate izvođače i brendove. Trenutačno je među rijetkim autorima u Hrvatskoj, a po svemu sudeći i u široj regiji, koji se kontinuirano i profesionalno bavi ovim oblikom digitalne umjetnosti, koristeći umjetnu inteligenciju kao alat u autorskom izrazu i komercijalnom stvaranju. Upravo ta pionirska pozicija čini njegov rad posebno relevantnim i zanimljivim, kako na domaćoj, tako i na svjetskoj sceni.