Hrvatski studenti nastupili na Huaweijevom programu za poticanje digitalnih lidera Seeds for Future

Šesto izdanje Huaweijevog programa posvećenog društvenoj odgovornosti 'Seeds for the future' održano je u Rimu od 1. do 5. srpnja - donosimo vam izvještaj s lica mjesta...

Seeds for the future, Huaweijev globalni program program za poticanje budućih digitalnih lidera održan je šestu godinu za redom, u Rimu od 1. do 5. srpnja. Događaj je okupio 145 najboljih studenata iz 23 europske zemlje, a sudjelovalo je troje hrvatskih predstavnika sa Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo Sveučilišta u Dubrovniku.

Studenti su tijekom sedmodnevnog programa pohađali radionice, panel diskusije i uvide najvećih stručnjaka iz industrije te predstavnika akademske zajednice. Studenti su imali priliku istražiti praktičnosti različitih karijernih puteva u tehnologiji, produbiti svoje razumijevanje inovacija, digitalizacije, održivosti i poduzetništva, usavršiti svoje digitalne vještine i doprinijeti izgradnji snažne, poticajne zajednice posvećene digitalnoj i inteligentnoj Europi.

Tijekom svog govora, viši potpredsjednik Huawei Europe, Radoslaw Kedzia, pozdravio je goste i naglasio: “Razvoj ICT talenata važniji je nego ikad dok navigiramo kroz složenosti digitalnog doba. Europa je na čelu tehnološkog napretka i imperativ je da ulažemo u obrazovanje i razvoj naših mladih stručnjaka. Njegujući njihove vještine i pružajući im prave alate i prilike, osiguravamo da Europa ostane lider u globalnom digitalnom pejzažu.”

“Seeds for the Future” je u Hrvatskoj pokrenut temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i suradnji između Huaweija i Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

„Huawei je ove godine unio promjene u provedbu obrazovnog programa „Seeds for the Future“. Program se održao uživo u Rimu. Naši studenti dobili su priliku oplemeniti svoje vještine, koje čine digitalne talente. To će uvelike pridonijeti njihovom budućem poslovnom uspjehu. Usvajanje novih tehnologija, suradnja putem digitalnih alata i uporaba digitalnih resursa pridonijet će priključivanju Hrvatske širokoj mreži mladih digitalnih talenata. Veseli nas što Hrvatska već šestu godinu zaredom sudjeluje u ovom globalnom obrazovnom programu i što je stvorena aktivna digitalna zajednica mladih ljudi iz Hrvatske“, istaknuo je državni tajnik Bernard Gršić, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

Najistaknutija postignuća alumni programa "Seeds" kroz cijeli program prepoznata su na dodjeli nagrada, što je činilo vrhunac završne ceremonije. Dva najbolja tima, tim Anaphero iz Irske i tim BioBuddy iz Nizozemske, nagrađeni su prilikom sudjelovanja na globalnom natjecanju Tech4Good u Kini sljedeće godine. Nagrada izbora publike pripala je timu Nordic Shine iz Finske.

Katja Mohar Bastar, direktorica Digital Innovation Hub Slovenija, bila je jedna od članova istaknutog međunarodnog žirija koji je odabrao najbolje europske timove. Tijekom objave Regionalne nagrade za prvaka, rekla je: “Natjecanje Tech4Good u sklopu događaja Seeds for the Future u Rimu pružilo je priliku natjecateljskim timovima mladih talenata iz različitih sredina da predstave inovativne ideje, podijele svoju strast za tehnologijom i integriraju najnovije trendove u digitalizaciji. U studentskim prezentacijama reflektirao se impresivan nivo kreativnosti, poduzetničkih vještina i osjećaja za društvenu odgovornost. Timovi su ocjenjivani prema jasno definiranim kriterijima, s fokusom na sposobnost identifikacije problema, snagu rješenja, razvoj poslovnog modela, nivo kreativnosti i inovacije te jasnoću i stil prezentacije. Za žiri, svi timovi su bili pobjednici. Ideje predstavljene tijekom događaja zaslužuju biti implementirane jer imaju pravu društvenu vrijednost. Stoga je odabir konačnih pobjednika bio zahtjevan zadatak, ali dva pobjednička rješenja predstavila su izvanredna rješenja s visokim nivoom društvene odgovornosti i brzim potencijalom implementacije.”

Studenti iz Hrvatske koji su dobili priliku učiti od najboljih ICT stručnjaka i razmjenjivati iskustva s kolegama s drugih europskih fakulteta, podijelili su svoje dojmove programa.

Rea Križanac, studentica elektrotehnike i komunikacijskih tehnologija, izjavila je: “Naučila sam mnogo o upravljanju projektima i procesu koji je potreban za njihovo dovršavanje. Također, naučila sam puno o komunikaciji unutar tima. Još jednom, hvala vam puno na ovoj nevjerojatnoj prilici. Imala sam sjajno vrijeme.”

Mia Lazo s Fakulteta za elektrotehniku i računarstvo u Dubrovniku također je stekla vrijedna iskustva za budućnost: Tijekom Seeds tjedna, najkorisnije znanje koje sam stekla bilo je primjenjivanje principa dizajnerskog razmišljanja na stvarne probleme, što je naglasilo pristupe usmjerene na korisnika i iterativno prototipiranje. Ovaj pristup poboljšao je moje timske i vještine rješavanja problema fokusirajući se na empatiju, kreativnost i praktičnost.”

Njezin kolega s fakulteta Rado Senjo istaknuo je: “Najkorisnija vještina koju sam naučio tijekom Seeds tjedna bila je važnost suradnje i timskog rada u rješavanju problema, jer je omogućila različite perspektive i kreativna rješenja. Također, poboljšala je moje komunikacijske vještine i naučila me učinkovitim načinima rješavanja sukoba unutar tima.”