Hrvatski Telekom od ponedjeljka daje dodatne gigabajte besplatno

Jučer smo objavili kako su na krizu s koronavirusom, radom od kuće i prebacivanjem nastavnih programa iz škola na Internet, reagirali A1 i Tele2, a sada doznajemo i što će svojim korisnicima omogućiti Hrvatski Telekom.

Hrvatski Telekom, prije svega, osigurava da povezivanje i telekomunikacijska mreža djeluju punim kapacitetom, na pouzdan i stabilan način, bez obzira na izvanredne uvjete u kojima se nalazimo, poručili su.

Dodatni paketi podatkovnog prometa

Kako bi svojim korisnicima barem djelomično olakšao ovo razdoblje puno izazova, Hrvatski Telekom će od ponedjeljka, 16. ožujka, svim svojim korisnicima omogućiti određene pogodnosti, bez dodatne naknade.

HT će tako svim svojim korisnicima na pretplatu ili bonove, odnosno učenicima koji se koriste programom Škola za život omogućiti besplatan pristup dok se nastava bude održavala na daljinu.

Dodatno, svim privatnim pretplatnicima na raspolaganju će biti 15 besplatnih gigabajta prometa u narednih 30 dana, dok će korisnici na bonove imati 2 gigabajta na raspolaganju besplatno.

Kako bi se mogli prilagoditi trenutnoj situaciji, Hrvatski Telekom je već jučer poslovnim korisnicima omogućio dodatnih 50 gigabajta prometa, koje mogu koristiti u sedam dana, u svrhu olakšanja udaljenog poslovanja i rada od kuće. Nakon toga, svi poslovni korisnici će u narednih 30 dana dobiti još dodatnih 15 gigabajta prometa. Oni poslovni korisnici koji već koriste Flat poslovnu tarifu, na besplatno korištenje dobili su MAXtv To Go uslugu.

Snimalica i instrukcije

Svi korisnici MAXtv usluge u periodu do 1. travnja, a po potrebi i dulje, mogu besplatno koristiti Snimalicu koja omogućava snimanje i praćenje najvažnijeg informativnog i edukativnog sadržaja do 7 dana unazad te besplatno praćenje ekskluzivnih premijera, hit-serija, filmova i crtića holivudske, europske i regionalne produkcije na Pickbox NOW i RTL Play Premium videopaketima.

Podsjećaju i kako Hrvatski Telekom nudi i uslugu instrukcije.hr koja učenicima putem video instrukcija pomaže u svladavanju gradiva iz matematike za osnovnu i srednju školu. Sve video instrukcije su napravljene po programu školskog kurikuluma. Instrukcije su dostupne svima bez ikakve dodatne naknade u MAXtv Videoteci i putem MAXtv To Go usluge.