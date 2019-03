InSightova bušilica na Marsu zapela u tvrdom tlu

NASA-in lander InSight sletio je na Mars u studenome prošle godine i tamo odmah započeo sa svojim ispitivanjima vremenskih prilika i geološke strukture tog planeta. Jedno od prvih otkrića bilo je povezano s tlakom atmosfere koji pokazuje neobična, ali redovita kretanja, a NASA je na svoje stranice stavila i ažurna vremenska izvješća koja InSight šalje s Marsa.

No, nije sve tako lako i jednostavno. Jedan od eksperimenata, imena Heat and Physical Properties Package, HP3, a nadimka mole (krtica), u sklopu kojeg je InSight trebao izbušiti tlo do dubine od čak 5 metara, naletio je na neočekivan problem.

Zadatak "krtice" bio je u ovu rupu postaviti temperaturni senzor koji bi mjerio koliko topline dolazi iz unutrašnjosti planeta, no prije bušenja svrdlo je zapelo kada je trebalo izaći iz kućišta sonde. Umjesto planiranih 70 centimetara, prvog je dana izbušeno značajno manje (18 do 50 cm) i svrdlo je potom stalo zbog nepoznate prepreke.

U NASA-i smatraju da je problem nastao jer je sonda "parkirala" na nakupinu kamenja. Vidjeli su i da je sonda koja treba izvršiti bušenje, zbog naleta na prepreku, sada nagnuta pod kutom od 15°. German Aerospace Center, koji je izradio ovu svemirsku bušilicu, testirao ju je u raznim uvjetima, s kamenjem i bez njega, pa sada stručnjaci nisu sigurni što je uzrokovalo prekid u radu. Akcija bušenja stoga je odgođena dok se ne obavi detaljna analiza koja bi trebala izroditi strategiju za rješenje ovog problema.