Musk poručio oglašivačima: 'Je*ite se'

'Ako će me netko pokušati ucjenjivati reklamama, ucjenjujte me novcem i od*ebite', rekao je Musk u intervjuu ove srijede

Šef X-a i Tesle, Elon Musk, ove je srijede sudjelovao u intervjuu na konferenciji DealBook. Iako je intervju započeo relativno lagano, ubrzo se počelo razgovarati o ozbiljnijim temama, a spomenute su i Muskove nedavne antisemitske objave na X-u te je postavljeno pitanje može li njegova tvrtka preživjeti bojkot oglašivača.

Usprkos tome što se Musk u jednom dijelu ispričao za svoje objave, prema oglašivačima nije bio tako blag.

„Ako će me netko pokušati ucjenjivati reklamama, ucjenjujte me novcem i od*ebite. Jeb*te se. Je li to jasno? Nadam se da jest“, poručio je Musk u intervjuu s novinarom New York Timesa, Andrewom Rossom Sorkinom.

Ako oglašivači nastave s bojkotom X-a, Musk priznaje da će ubiti tvrtku.

„To će znati svi na Zemlji. Mi ćemo nestati, a to će biti zbog bojkota oglašivača“, zaključio je Musk.