Na letu bez posade eksplodirala Bezosova raketa New Shepard

Iako već mjesecima služi za prijevoz putnika na kratkotrajna putovanja u bestežinskom stanju, raketa Blue Origina New Shepard ovoga je puta letjela bez posade, pa doživjela katastrofalnu anomaliju

U kasnijim popodnevnim satima ovoga je ponedjeljka, 12. rujna, svemirska kompanija Blue Origin, vlasnika Jeffa Bezosa, još jednom lansirala svoju suborbitalnu raketu New Shepard. Bilo je to plaćeno lansiranje, koje je trebalo do ruba svemira ponijeti čak 36 različitih komada tereta – znanstvenih eksperimenata, koje su razvile razne kompanije, studenti, pa čak i NASA. Dva od njih čak su bili postavljeni s vanjske strane rakete.

Nesretni 23. let

Misija NS-23 bila je nekoliko puta odgađana zbog nepovoljnih meteoroloških uvjeta, da bi napokon dobila datum lansiranja oko dva tjedna nakon prvog planiranog termina. Lansiranje se odvijalo na zapadu Teksasa, naizgled je prošlo prema planu, da bi niti minutu nakon polijetanja potisnik rakete doživio, kako su izvijestili iz Blue Origina, "pogrešku". Ona se dogodila otprilike u vrijeme leta poznato kao Max Q, kada raketa doživljava najveći aerodinamički pritisak, na visini od oko 8.500 metara.

Osnovni, i jedini, stupanj rakete eksplodirao je, što je aktiviralo sustav za spašavanje u hitnim situacijama na kapsuli, postavljenoj na vrhu rakete. Taj je sustav funkcionirao kako je i osmišljen, pa je uspio odvojiti kapsulu na vrijeme i spasiti je od eksplozije. Kapsula je tako vraćena gotovo neoštećena, a potisnik rakete pao je natrag na tlo. Pri ovoj nezgodi nije bilo ozlijeđenih, a iz Blue Origina za sada nisu objavili više pojedinosti o ovom događaju.

Raketa New Shepard, koja je do sada na kratkotrajno putovanje u bestežinsko stanje povela, Jeffa Bezosa, Williama Shatnera te još desetak drugih privatnih "astronauta", sada će morati ponovno proći testiranja. Američka agencija za zrakoplovstvo FAA morat će istražiti ovaj događaj i utvrditi da ne postoji opasnost za ljude i imovinu, prije nego dozvoli sljedeće lansiranje.