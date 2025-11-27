Najavljeno četvrto zimsko izdanje domaćeg turnira u borbama robota

Fightbotics se pod ovim nazivom održava od 2022. godine, a kroz prethodna izdanja privukao je brojne sudionike i publiku zainteresiranu za robotiku i tehničke izazove

Matej Markovinović četvrtak, 27. studenog 2025. u 13:04
📷 Foto: Fightbotics
Foto: Fightbotics

Četvrto zimsko izdanje turnira u borbama robota Fightbotics Arctic Steel održat će se 13. prosinca u Pivovari Primarius, s početkom u 15 sati. Riječ je o natjecanju koje organiziraju studenti udruge Studentski makerspace Strojarnica, koja djeluje pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Natjecanje se odvija u posebno izrađenoj areni od aluminijskih profila i leksanskih ploča. Borbe traju tri minute, a suci ih ocjenjuju prema unaprijed definiranim kriterijima, uključujući agresivnost i kontrolu robota. Borbe su često završavale i prije isteka vremena, uslijed tehničkih kvarova ili onesposobljavanja robota. Prethodnih godina sudjelovalo je više od 20 robota iz različitih dijelova Hrvatske, a ove se godine očekuje i dolazak jednog tima iz Austrije.

Sudjelovanje na natjecanju moguće je samo uz robote izrađene prema pravilima Fightbotics Pravilnika, koji propisuje dimenzije, masu, vrstu oružja, brzinu rotacije i druge tehničke parametre.

📷 Foto: Fightbotics
Foto: Fightbotics

Među publikom su zastupljene sve dobne skupine, dok se među natjecateljima ističu studentski timovi i hobističke ekipe. Studentskim timovima organizatori omogućuju sufinanciranje troškova izrade te pristup prostoru i alatu u Studentskom inovacijskom centru Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dok ostali timovi troškove snose samostalno.

Ulaznice za ovogodišnje izdanje bit će dostupne putem sustava Entrio od 28. studenoga, po cijeni od 5 eura. Više informacija dostupno je na stranici organizatora.

 



