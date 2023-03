NASA planira ljude u Mjesečevu orbitu poslati u studenome sljedeće godine

U studenome prošle godine, nakon mnogo odgoda, problema i raznih ostalih nedaća koje su ih mučile, NASA je napokon uspjela lansirati svoju novu raketu SLS. Time se i službeno počeo ostvarivati plan zacrtan u sklopu programa Artemis, koji ima za cilj uspostaviti trajnu ljudsku prisutnost na i oko Mjeseca. Misija Artemis-I nije lansirala posadu, već samo raketu SLS i svemirsku letjelicu Orion s testnom putničkom kapsulom, nalik onoj iz pola stoljeća starog programa Apollo, a već tada bilo je najavljeno kako će proći otprilike dvije godine do prvog sličnog leta s ljudskom posadom.

Povratak ljudi na Mjesec

Ovoga tjedna NASA je objavila i službenu potvrdu toga, otkrivši nekoliko pojedinosti vezanih uz misiju Artemis-II. Prema sadašnjem planu, u studenome 2024. godine istim će tipom rakete i svemirske letjelice prema Mjesecu biti lansirana četveročlana posada. Ona će tek obletjeti Mjesec, kao što je to bio slučaj i s prošlom, besposadnom misijom. "Trenutačno, na temelju onoga što smo naučili u misiji Artemis-I, ništa nas ne sprječava u tome", izjavio je zamjenik direktora NASA-e Jim Free.

Tijekom ove godine bit će objavljena i imena četvero astronauta predodređenih za prvu ljudsku misiju, usmjerenu ka Mjesecu, nakon više od 50 godina. Za sada je poznato tek da će jedan ili jedna od njih biti iz Kanade.

Nakon misije Artemis-II, uslijedit će, logičnim slijedom, Artemis-III. Ta će misija uključivati i slijetanje ljudske posade na Mjesec, i to u blizinu njegovog južnog pola. Plan je lansirati je otprilike 12 mjeseci nakon Artemisa-II, pa kao preliminarni datum za sada stoji studeni 2025. godine. Među posadom koja će biti na toj misiji, to je odavno već potvrđeno, bit će najmanje jedna žena i jedan predstavnik druge rase. Do sada je po Mjesecu hodalo tek 12 bijelih muškaraca, što u današnje vrijeme nikako nije dobra poruka uključivosti i raznolikosti, koju NASA želi poslati.