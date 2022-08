Sve što trebate znati o misiji Artemis-I i prvom lansiranju rakete SLS

Space Launch System bit će nakon ovog lansiranja najveća aktivna raketa na svijetu. Pogone je dva bočna potisnika s čvrstim gorivom te motori prvog stupnja RS-25 poznati iz programa Space Shuttlea, pogonjeni tekućim vodikom i kisikom. Razvoj rakete trajao je preko deset godina i koštao više od 11 milijardi dolara (oko 23 milijarde ako se uračuna inflacija kroz vrijeme). Trošak jednog lansiranja procijenjen je na 4,1 milijardu dolara.

Ovisno o konfiguraciji, sustav SLS može biti visok od 98 do 11 metara, do Mjeseca ponijeti od 27 do 46 tona tereta, a u nisku Zemljinu orbitu do čak 130 tona. Prvi i drugi stupanj rakete, kao i njezini motori, nisu načinjeni s višestrukom upotrebom na umu.