NASA testirala raketne motore buduće najsnažnije rakete na svijetu

Četiri raketna motora za buduću raketu SLS odradila su svoj prvi zajednički statički test paljenja koji je potrajao preko osam minuta. To je još jedan korak prema misiji Artemis i povratku ljudi na Mjesec

NASA-in Space Launch System (SLS) raketa je koja bi trebala do 2024. godine vratiti ljude na Mjesec. Njezin razvoj ponešto kasni, no jučer je načinjen velik korak ka prvom pokusnom letu buduće najsnažnije rakete na svijetu. Odrađen je, naime, statički test paljenja četiriju raketnih motora koji će pogoniti ovu raketu. Statički test uobičajena je procedura prilikom testiranja raketnih motora, a NASA-i je on uspio iz drugog pokušaja. Prije nekoliko tjedana, prilikom prvog testa, motori su se bili ugasili netom nakon paljenja.

Osam vatrenih minuta

Četiri motora RS-25 upaljena su ovoga puta uspješno, a NASA ih u aktivnom stanju održala više od osam minuta, točnije 500 sekundi – što je otprilike vrijeme potrebno da oni, postavljeni na neku buduću raketu, podignu njezin prvi stupanj u Zemljinu orbitu. Test je odrađen u Stennis Space Centeru u američkoj saveznoj državi Mississippi jučer poslijepodne po lokalnom vremenu.

Nakon testa NASA-ini će stručnjaci prikupiti podatke o radu raketnih motora, analizirati ih te nastaviti s razvojem. Jedan od ciljeva im je do kraja ove godine odraditi i prvi svemirski let u sklopu misije Artemis 1. Na temelju rezultata analize ovog testa, NASA-ini stručnjaci trebali bi u narednih nekoliko tjedana potvrditi i očekivani datum prvog lansiranja, za koji je sada vremenski okvir postavljen na studeni.

Tada bi raketa SLS trebala biti lansirana iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi, te poslana na misiju dugu nešto više od 25 dana. U svemir će njome biti lansirana letjelica Orion, koja će odletjeti do Mjeseca, provesti šest dana u njegovoj orbiti, te na Zemlju vratiti samo putničku kapsulu, otprilike kao u misijama Apollo.

Povratak na Mjesec

Naravno, za prvi puta u ovoj svemirskoj letjelici neće biti ljudske posade. Prve ljude NASA bi prema Mjesecu mogla poslati 2023. godine, u misiji Artemis 2 koja će biti priprema za izradu Mjesečeve orbitalne baze Gateway. Na površinu Mjeseca ljudi bi ponovno, ako se ostvare NASA-ini planovi, trebali sletjeti tijekom 2024. godine.

Ključni dio misije Artemis je nova raketa SLS, koja će moći u svemir istodobno lansirati astronaute, novi svemirski brod Orion, kao i dovoljnu količinu zaliha potrebnih za duži boravak na Mjesecu ili u njegovoj orbiti. Baza Gateway poslužit će u nešto daljoj budućnosti kao prolazna postaja i za putovanja prema Marsu.